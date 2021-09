Petenis 18 Tahun Emma Raducanu Melaju ke Final AS Terbuka

Jumat, 10 September 2021 | 10:48 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

New York, Beritasatu.com - Petenis Inggris berusia 18 tahun yang tidak masuk unggulan, Emma Raducanu, akhirnya melaju ke final AS Terbuka atau US Open 2021 setelah mengalahkan petenis Yunani, Maria Sakkari, Jumat (10/9/2021) pagi WIB dengan 6-1, 6-4.

Pada semifinal AS Terbuka sebelumnya petenis Kanada berusia 19 tahun, Leylah Fernandez maju ke final setelah menundukkan unggulan kedua, Aryna Sabalenka dari Belarusia dengan 7-6, 4-6, 6-4 di Arthur Ashe Stadium.

Kali ini Emma Raducanu yang ada di peringkat 150 dunia juga membuktikan diri mampu mengatasi lawannya, Maria Sakkari yang ada di peringkat 18 dunia.

Yang menarik, sejak babak kualifikasi hingga semifinal, Raducanu selalu menang dua set langsung melawan para pesaingnya. Artinya, Raducanu yang datang ke New York sebagai pemain peringkat 150 dunia, tidak pernah kehilangan satu set pun.

Di babak kualifikasi, petenis keturunan Rumania-Tiongkok ini mengalahkan Bibiane Schoofs 6-1,6-2; Mariam Bolkvadze 6-3,7-5; dan Mayar Sherif 6-1, 6-4.



Maria Sakkari. (AFP)

Di putaran pertama petenis kelahiran Toronto, 13 November 2002 ini mengandaskan perlawanan petenis Swiss Stefanie Vögele 6-2, 6-3.

Di putaran kedua ia mengalahkan petenis Tiongkok Zhang Shuai 6-2,6-4. Dan pada putaran ketiga menyingkirkan petenis Spanyol Sara Sorribes Tormo 6-0, 6-1 sehingga maju ke putaran keempat atau 16 besar.

Raducanu pun mulus melaju ke perempat final Grand Slam AS Terbuka setelah menang 6-2, 6-1 atas petenis tuan rumah, Shelby Rogers, Selasa (7/9/2021) dini hari WIB lalu. Kemenangan tersebut adalah untuk yang pertama kalinya ia melaju sampai ke perempat final ajang bergengsi Grand Slam.

Laju prestasinya ternyata tak terhenti. Pada pertandingan perempat final di Arthur Ashe Stadium, Kamis (9/9/2021) dini hari WIB, ia mengalahkan Belinda Bencic, 6-3, 6-3. Dan kini ia melaju ke final juga dengan kemenangan dua set langsung.

Di final Raducanu bakal bertemu sesama petenis muda, Leylah Fernandez. Final yang ditunggu-tunggu para penggemar tenis dunia mengingat perjalanan kedua pendatang baru atau new kids on the block ini di ajang AS Terbuka, cukup menakjubkan.

