Hamilton Unggul 0,5 Detik dari Verstappen di FP1 GP Italia

Jumat, 10 September 2021 | 22:31 WIB

Oleh : JAS

Monza, Beritasatu.com - Pembalap Mercedes Lewis Hamilton mendominasi sesi latihan bebas pertama Grand Prix Italia dengan mengalahkan rival utamanya Max Verstappen dari tim Red Bull dengan margin hampir setengah detik, Jumat (10/9/2021).

Hamilton melibas Sirkuit Monza dengan catatan terbaik 1:20,926 saat Verstappen terpaut 0,452 pada peringkat dua. Valtteri Bottas melengkapi tiga besar pada mobil Mercedes kedua, 0,525 detik dari rekan satu timnya.

Verstappen menuju Italia dengan keunggulan tiga poin atas Hamilton dalam klasemen pembalap menyusul kemenangan di kampung halamannya di Zandvoort akhir pekan lalu.

Akan tetapi Red Bull belum pernah menang lagi di Monza sejak 2013.

BACA JUGA Hamilton Yakini George Russell Beri Energi Baru di Mercedes

F1 menggelar kembali sprint race di Monza setelah format baru itu debut di Silverstone.

Dengan demikian, kualifikasi akan digelar Jumat untuk menentukan posisi start sprint race pada hari berikutnya.

Poin diberikan kepada tiga pembalap teratas dalam sprint race, sedangkan posisi finis pada balapan pendek Sabtu itu menentukan grid Grand Prix pada hari berikutnya.

Mercedes dan Red Bull memiliki strategi pemakaian ban yang berbeda pada sesi latihan pembuka, saat Hamilton dan Bottas menggunakan medium sedangkan Verstappen dan Sergio Perez mencetak waktu tercepat mereka dengan ban soft.

BACA JUGA Bottas Hengkang, Russel Akan Jadi Tandem Hamilton di Mercedes

Lance Stroll tampil impresif membawa Aston Martin ke peringkat keempat, terpaut sekitar 0,7 detik, sedangkan juara GP Italia tahun lalu Pierre Gasly finis kelima untuk tim AlphaTauri.

Sebastian Vettel bersama mobil Aston Martin kedua finis P6 di depan Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Alpine), dan Daniel Ricciardo (McLaren).

Sementara Perez kewalahan menandingi kecepatan rekan satu timnya dan harus puas melengkapi peringkat 10 besar, sekitar satu detik lebih lambat dari Hamilton.

BACA JUGA Bottas Gantikan Raikkonen di Tim Alfa Romeo

Hasil FP1 GP Italia

1 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:20,926

2 Max Verstappen Red Bull Racing 1:21,378

3 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:21,451

4 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:21,676

5 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:21,719

6 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team 1:21,824

7 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:21,914

8 Fernando Alonso Alpine F1 Team 1:21,926

9 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:20,003

10 Sergio Perez Red Bull Racing 1:22,039

11 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:22,102

12 Lando Norris McLaren F1 Team 1:22,103

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:22,270

14 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda 1:22,530

15 Esteban Ocon Alpine F1 Team 1:22,534

16 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Orlen 1:23,009

17 George Russell Williams Racing 1:23,092

18 Nicholas Latifi Williams Racing 1:23,442

19 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team 1:23,445

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team 1:23,551

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA