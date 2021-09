Pole Position GP Italia, Valtteri Bottas Optimistis Finis Terdepan

Sabtu, 11 September 2021 | 07:18 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Monza, Beritasatu.com - Pembalap Mercedes Valtteri Bottas pada Jumat merebut pole position untuk sprint race Grand Prix Italia di Sirkuit Monza, Minggu (11/9/2021). Posisi tersebut diraih setelah dia menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi sprint race dengan catatan 1:19,555, lebih cepat 0,096 detik dari rekan setimnya Lewis Hamilton.

"Terasa menyenangkan ketika Anda menjalani lap yang baik, pada akhirnya cukup lumayan mendapat tow," kata Bottas.

"Saya merasa baik, rileks dan semuanya soal masa depan telah diselesaikan. Mobil terasa baik, fokus untuk sprint race nanti mencoba mendapatkan poin maksimal dan kita lihat apa yag bisa kami lakukan pada Minggu," tambahnya.

Pembalap Red Bull Max Verstappen belum mampu mengalahkan duet Silver Arrow sejak FP1 pada Jumat dan harus puas mengawali serangan dari P3 setelah berjarak 0,411 detik. Sementara Lando Norris melengkapi baris kedua dengan mobil McLarennya, demikian laman resmi Formula 1.

"Saya cukup senang finis ketiga. Di balapan nanti kami berharap bisa lebih ketat," kata Verstappen.

F1 menggelar kembali sprint race di Monza setelah format baru itu debut di Silverstone.

Hasil kualifikasi sprint race Grand Prix Italia

1 Valtteri Bottas Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,555

2 Lewis Hamilton Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1:19,651

3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:19,966

4 Lando Norris McLaren F1 Team 1:19,989

5 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 1:19,995

6 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri Honda 1:20,260

7 Carlos Sainz Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:20,462

8 Charles Leclerc Scuderia Ferrari Mission Winnow 1:20,510

9 Sergio Perez Red Bull Racing 1:20,611

10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing Orlen 1:20,808

11 Sebastian Vettel Aston Martin Cognizant Formula One Team

12 Lance Stroll Aston Martin Cognizant Formula One Team

13 Fernando Alonso Alpine F1 Team

14 Esteban Ocon Alpine F1 Team

15 George Russell Williams Racing

16 Nicholas Latifi Williams Racing

17 Yuki Tsunoda Scuderia AlphaTauri Honda

18 Mick Schumacher Uralkali Haas F1 Team

19 Robert Kubica Alfa Romeo Racing Orlen

20 Nikita Mazepin Uralkali Haas F1 Team

