Evander Holyfield Siap Ladeni Belfort

Las Vegas, Beritasatu.com - Akhir pekan ini tinju dunia akan diramaikan dengan duel legenda kelas berat, Evander Holyfield melawan mantan juara MMA, Vitor Belfort, Sabtu (10/9/2021) atau Minggu pagi WIB.

Keduanya tampak dalam kondisi prima meskipun usia mereka sudah tidak muda lagi. Holyfield berusia 58 tahun, dan Belfort berusia 44 tahun. Namun, fisik mereka terlihat seperti pria yang jauh lebih muda.

"Saya dalam kondisi yang baik dan saya telah merawat tubuh dengan baik. Saya tidak memiliki banyak kebiasaan buruk yang dimiliki banyak orang. Berbicara dengan orang yang lebih muda, Anda menjaga diri Anda sendiri saat Anda muda dan ketika Anda tua tetap menjaga diri Anda sendiri. Jika Anda menjaga diri sendiri di kedua sisi, Anda akan baik-baik saja,” ujar Holyfield.

Duel keduanya nanti meski hanya pertarungan eksebisi, tetapi aturan tinju profesional akan diberlakukan.

“Kami telah menyetujui ini sebagai pertarungan pro penuh. Jika Triller dan para petarung memilih untuk tidak memainkan ini di BoxRec, kami akan menghormati permintaan itu, tetapi aturan tinju pro akan tetap berlaku dengan juri, penilaian, dan pemenang yang jelas seolah-olah itu pertarungan pro,” ujar komisi tentang Holyfield-Belfort.

