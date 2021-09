Juara AS Terbuka, Emma Raducanu Torehkan Sejarah

Minggu, 12 September 2021 | 05:47 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Emma Raducanu mengangkat trofi AS Terbuka setelah mengalahkan Leylah Fernandez, Sabtu, 11 September 2021. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Emma Raducanu menjadi petenis kualifikasi pertama dalam sejarah yang memenangkan final grand slam setelah mengalahkan Leylah Fernandez 6-4 6-3 di final AS Terbuka atau US Open, Sabtu (11/9/2021) atau Minggu dini hari WIB.

Raducanu yang berusia 18 tahun menduduki peringkat 150 oleh WTA sebelum turnamen dan hanya bermain di satu turnamen utama lainnya (Wimbledon awal tahun ini). Dia menikmati laju sensasional di Flushing Meadows dan terbukti terlalu kuat bagi Fernandez, 19, yang juga bertanding di final grand slam pertamanya.

Petenis Inggris ini menjadi finalis grand slam putri termuda sejak Maria Sharapova yang berusia 17 tahun merebut gelar di Wimbledon pada 2004. Saat menghadapi Fernandez, dia tidak menunjukkan tanda-tanda gugup pada set pembuka, mengambil keuntungan yang menentukan.

Set kedua berlangsung seperti roller-coaster. Dia kemudian bangkit dan dari break down, Raducanu membalas untuk meraih kemenangan di final epik antara dua bintang tenis yang sedang naik daun.

Raducanu memulai dengan mulus dan unggul 2-0 setelah permainan berlangsung mendebarkan berkat servis Fernandez, yang berlangsung lebih dari 10 menit. Petenis Kanada itu menyelamatkan lima break point sebelum akhirnya menyerah.

Namun, Fernandez merespons dengan baik, segera membalas sebelum mengembalikan keseimbangan pada servisnya sendiri.

Raducanu menyia-nyiakan tiga set poin sebelum akhirnya merebut posisi keempatnya dengan pukulan forehand di garis, mengamankan keunggulan setelah tepat satu jam.

Petenis Inggris itu mendapat tiga break point di gim kedua set kedua, namun Fernandez bangkit untuk bertahan.

Pemulihan itu membangkitkan Fernandez, yang mematahkan servis Raducanu di game berikutnya pada set ketiga, meskipun lawannya segera membalas dengan dua pukulan backhand yang bagus untuk mengakhiri permainan.

Raducanu menahan servisnya sebelum membuka keunggulan 4-2 saat Fernandez melambung di bawah serangkaian tembakan yang sangat baik.

Cedera di bawah lutut kirinya membuat Fernandez tampak frustrasi. Raducanu kembali bangkit dan memberikan ace untuk memastikan kemenangan grand slam paling mengesankan sepanjang masa.

Rekor terus ditorehkan Raducanu, yang telah menikmati perjalanan sensasional di New York selama tiga minggu terakhir. Dia melewati tiga pertandingan kualifikasi tanpa kehilangan satu set pun dan melanjutkannya di babak utama. Dia menjadi pemain pertama sejak Serena Williams yang memenangkan AS Terbuka tanpa kehilangan satu set pun.

Sumber: US Open