Bagnaia Juara GP Aragon, Quartararo Gagal Podium

Aragon, Beritasatu.com - Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia sukses menjuarai GP Aragon dalam balapan di Motorland Aragon, Minggu (12/9/2021) malam WIB. Bagnaia menjadi pemenang setelah menjadi yang tercepat dalam 23 putaran dalam durasi 41 menit 44,422 detik.

Ini menjadi kemenangan pertama Bagnaia di MotoGP. "Saya sama sekali tidak menyangka bisa tampil kuat di trek ini," ujar Bagnaia.

Menyusul finis kedua yakni Marc Marquez dengan jarak kurang dari satu detik, tepatnya 0,673 detik dan diikuti Joan Mir finis ketiga.

Sementara itu pembalap Yamaha, Fabio Quartararo harus puas menempati posisi kedelapan.

"Sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Sejak awal saya banyak berjuang dengan grip belakang dan sulit untuk membuat waktu putaran yang sama seperti pagi ini atau kemarin. Bukan bencana dan sangat senang bisa balapan beruntun di Misano minggu depan," ujar Quartararo yang masih tetap di posisi teratas dengan raihan 214 poin.

Dengan hasil ini, Bagnaia kini mengemas 161 poin di klasemen MotoGP 2021. Sementara itu, Marquez mampu menambah 20 poin, mengumpulkan 84 angka.

