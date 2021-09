AS Terbuka: Medvedev Kandaskan Ambisi Djokovic

Senin, 13 September 2021 | 06:42 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Petenis Rusia, Daniil Medvedev (kanan) mengangkat trofi juara tunggal putra AS Terbuka bersama runner-up, Novak Djokovic. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Daniil Medvedev memupus ambisi Novak Djokovic menyapu bersih gelar turnamen utama tahun ini setelah menundukkan petenis Serbia itu di final AS Terbuka atau US Open, Senin (13/9/2021) dini hari WIB.

Setelah merebut gelar Australia Terbuka, Prancis Terbuka, dan Wimbledon, Djokovic tiba di New York untuk mengejar mengejar ambisi menyabet semua trofi utama tenis tahun ini. Namun Medvedev yang juga unggulan kedua mengalahkannya 6-4, 6-4, 6-4. Impiannya menyamai prestasi Rod Laver tahun 1969 pun sirna.

Kekalahan ini juga membuatnya gagal menorehkan rekor lain yang menjadi petenis paling banyak meraih gelar grand slam menjadi 21. Dia kini tetap sejajar dengan Roger Federer dan rafael Nadal dengan koleksi 20 gelar grand slam.

Bagi Medvedev ini merupakan gelar grand slam pertamanya. Prestasi terbaik sebelumnya, petenis berusia 25 tahun ini adalah menjadi finalis Australia Terbuka 2021. Saat itu Djokovic lah yang menggagalkan mimpinya menjadi juara.

Rod Laver berada di antara penonton untuk menyaksikan pertandingan yang paling diantisipasi akan menjadi momen penting dalam sejarah tenis. Namun Medvedev secara sensasional memupuskan semua perkiraan itu.

Dengan kekalahan ini, Djokovic yang kini berusia 34 tahun, seolah mendapat peringatan bahwa generasi baru sedang bangkit, dipimpin oleh nomor dua dunia Medvedev.

Itu adalah sore yang mendebarkan di New York, suhu meningkat sehari dari kemenangan Emma Raducanu di final putri, dan Djokovic merasakan panasnya sejak awal.

Medvedev mematahkan servis di game pertama melawan lawan yang gelisah dan tidak menentu. Sebelum final ini, Djokovic mengatakan dirinya berharap membawa "versi terbaik dari diri saya" dan berjanji dia "siap untuk pertempuran". Namun dia gagal.

BACA JUGA Juara AS Terbuka, Emma Raducanu Dapat Ucapan Selamat dari Ratu Inggris

Djokovic telah kehilangan set pembuka dalam empat putaran sebelumnya di AS Terbuka ini, menang tiga kali dalam empat set dan sekali dalam lima selama urutan itu. Dia datang ke pertandingan ini setelah menghabiskan lima jam dan 35 menit lebih lama di lapangan daripada Medvedev, rute yang luar biasa indah melalui putaran untuk unggulan teratas. Dan mil ekstra di kakinya menunjukkan, Medvedev dengan cepat satu set di depan, menyegel pembuka dengan ace.

Djokovic memenangi 10 dari 10 pertandingan grand slam tahun ini setelah kalah pada set pembuka. Data ATP menunjukkan, tidak ada orang yang pernah memenangkan slam setelah kalah lima set pertama di turnamen yang sama. Dan itu masih berlaku.

Petenis Serbia itu memiliki 0-40 pada servis Medvedev di game kedua set kedua, tetapi lima poin berturut-turut dari Medvedev itu terasa seperti pukulan tubuh. Pada game keempat Djokovic menumpahkan frustrasinya dengan brutal. Dia menghancurkan raketnya tiga kali.

Inilah untuk pertama kalinya dalam 31 tahun, nomor tunggal putri dan tunggal putra dikuasai pemain yang belum pernah menjuarai grand slam sebelumnya. Pada 1990 Pete Sampras dan Gabriela Sabatini melakukannya. Tahun ini juga terjadi hal serupa melalui Medvedev dan Emma Raducanu di tunggal putri.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: US Open