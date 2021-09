AS Terbuka: Taklukkan Djokovic di Final, Ini Kata Medvedev

Senin, 13 September 2021 | 09:14 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Petenis Rusia, Daniil Medvedev, mengangkat trofi juara tunggal putra AS Terbuka. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Daniil Medvedev melabeli Novak Djokovic sebagai "pemain tenis terhebat dalam sejarah" setelah menaklukkan lawannya asal Serbia itu dalam final AS Terbuka atau US Open, Minggu (12/9/2021).

Djokovic berusaha untuk menjadi orang ketiga dan pertama sejak Rod Laver pada tahun 1969 untuk merebut empat gelar turnamen utama dalam satu tahun. Namun juara grand slam 20 kali itu disingkirkan oleh Medvedev 6-4, 6-4, 6-4 dalam final di Flushing Meadows.

Medvedev tidak menunjukkan belas kasihan dalam partai pemungkas ini. Unggulan kedua itu tampil sempurna dan meraih gelar grand slam pertama sepanjang kariernya. Dia pernah lolos ke final Australia Terbuka 2021 namun impiannya meraih gelar dihentikan Djokovic yang dikalahkannya. Pada 2019, dia juga melaju di final AS Terbuka namun menyerah kepada Rafael Nadal.

Saat Medvedev merayakan mahkota mayor perdananya, bintang Rusia itu memuji Djokovic, petenis nomor satu dunia.

"Saya pikir ini pertama kalinya saya sangat gugup, mengucapkan pidato saya," kata Medvedev saat penyerahan trofi di New York.

"Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada Anda, para penggemar, dan Novak karena maksud saya, kita, kita semua tahu apa yang akan dia lakukan hari ini," kata pemain berusia 25 tahun ini.

"Apa yang Anda capai tahun ini dan sepanjang karier Anda - saya tidak pernah mengatakan ini kepada siapa pun, tetapi saya akan mengatakan sekarang untuk saya: Anda adalah pemain tenis terhebat dalam sejarah."

Medvedev menjadi pria Rusia pertama yang memenangkan grand slam sejak Marat Safin pada 2005 pada malam yang tak terlupakan.

Medvedev juga menjadi juara putra kesembilan yang berbeda dalam 14 tahun terakhir di New York, termasuk juara utama pertama kali Dominic Thiem, Marin Cilic, Andy Murray, dan Juan Martin del Potro. Pada saat yang sama, Australia Terbuka, Prancis Terbuka, dan Wimbledon masing-masing diklaim oleh empat pria berbeda.

Medvedev – pemain kedua sejak Ivan Lendl pada 1987 yang hanya kalah satu set dalam perjalanannya meraih mahkota AS Terbuka putra setelah Nadal pada 2010 – adalah pemain kelima yang meraih final grand slam melawan Djokovic.

Dia juga pemain keempat dengan empat atau lebih kemenangan atas Djokovic sebagai nomor satu dunia, setelah Nadal (sembilan), Federer (lima), dan Murray (lima).

"Terakhir tetapi tidak kalah pentingnya, saya ingin mengakhiri pidato saya dengan nada yang sangat manis. Ini adalah ulang tahun ketiga saya dan istri saya hari ini," tambah Medvedev.

"Anda tahu, selama turnamen saya tidak bisa memikirkan hadiah atau apa pun, jadi ketika saya pergi ke final, setelah semifinal, saya pikir baik-baik saja jika saya kalah, saya harus mencari hadiah dengan cepat. ... Saya pikir, nah, jika saya kalah, saya tidak punya waktu untuk mendapatkan hadiah, jadi saya harus memenangkan pertandingan ini."

Sumber: Stadium Astro