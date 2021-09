Juara AS Terbuka, Ranking Emma Raducanu Naik Drastis ke Peringkat 23

Selasa, 14 September 2021 | 09:29 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

New York, Beritasatu.com - Sukses menjuarai AS Terbuka (US Open) 2021 mendongkrak ranking petenis remaja Inggris Emma Raducanu naik 127 tingkat ke peringkat 23 dunia. Sebelum AS Terbuka digelar, Raducanu menempati peringkat 150 dunia.

Petenis berusia 18 tahun itu menjadi pemain kualifikasi pertama yang memenangi turnamen Grand Slam ketika dia mengalahkan remaja lainnya, Leylah Fernandez dari Kanada yang berusia 19 tahun, dengan skor 6-4, 6-3, Minggu (12/9/2021).

Sementara itu finalis Fernandez juga naik posisinya 45 tempat ke peringkat 28.

Mantan petenis nomor satu dunia Naomi Osaka, yang dikalahkan Fernandez dan usai pertandingan itu mengatakan akan beristirahat dari tenis, turun ke posisi kelima.

Bianca Andreescu, pemenang US Open dua tahun lalu, turun 13 peringkat ke peringkat 20 setelah dia tersingkir di putaran keempat turnamen Grand Slam terakhir tahun ini.

Cori Gauff, petenis muda berusia 17 tahun asal Amerika Serikat, bergerak ke atas menuju peringkat ke-19.

Ranking

1. Ashleigh Barty (Australia) 10075 pts

2. Aryna Sabalenka (Belarus) 7720

3. Karolina Pliskova (Ceko) 5315 (+1)

4. Elina Svitolina (Ukraina) 4860 (+1)

5. Naomi Osaka (Jepang) 4796 (-2)

6. Sofia Kenin (Amerika Serikat) 4692

7. Barbora Krejcikova (Ceko) 4668 (+2)

8. Iga Swiatek (Polandia) 4571

9. Garbine Muguruza (Spanyol) 4380 (+1)

10. Petra Kvitova (Ceko) 4060 (+1)

11. Simona Halep (Romania) 4051 (+2)

12. Belinda Bencic (Swiss) 3820

13. Maria Sakkari (Yunani) 3750 (+5)

14. Anastasia Pavlyuchenkova (Rusia) 3590 (+1)

15. Angelique Kerber (Jerman) 3245 (+2)

16. Elise Mertens (Belgia) 3140

17. Elena Rybakina (Kazakstan) 3068 (+3)

18. Ons Jabeur (Tunisia) 2975 (+3)

19. Cori Gauff (Amerika Serikat) 2815 (+4)

20. Bianca Andreescu (Kanada) 2777 (-13)

Sumber: Talksport