Aston Martin Pertahankan Duet Vettel-Strol pada Musim Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Aston Martin mempertahankan duet juara dunia empat kali Sebastian Vettel dan pembalap Kanada Lance Strol pada musim depan. Vettel sebelumnya bergabung ke Aston Martin setelah meninggalkan Ferrari pada akhir musim lalu.

Dia sukses mempersembahkan podium untuk pertama kalinya bagi tim jelmaan Racing Point itu di Azerbaijan.

"Saya sangat menantikan membalap dengan mobil F1 generasi baru. Mereka terlihat berbeda dan regulasi teknis yang baru dapat memberikan kami mobil yang bisa membalap lebih ketat dari pada sebelumnya," kata Vettel.

"Perubahan itu sangat besar sehingga setiap tim akan memulai awal yang baru, jadi ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa bagi kami di Aston Martin. Saya yakin dengan kekuatan dari tim kami yang sedang tumbuh," tambahnya.

Vettel telah mengantongi 53 kemenangan dari 271 start Grand Prix dalam kariernya. Sementara Stroll tahun depan akan menjalani musim keenamnya di F1.

They’ve given us plenty of smiles already. Here’s to many more in 2022.



Send us a 💚 if today’s news has you grinning as wide as these two.#IAM #Announced pic.twitter.com/cOzfgVfbXL