Digelar di 17 Kota, Turnamen Super Esports Series 2021 Targetkan 5.000 Peserta

Kamis, 23 September 2021 | 09:06 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Turnamen Esports bertajuk Super Esports Series 2021 resmi dibuka oleh Superchallenge. Ajang ini sekaligus menjadi tantangan bagi talenta-talenta muda Indonesia unjuk kemampuan di dua nomor game yang di pertandingkan, yakni eFootball Pro Evolution Soccer (PES) dan Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile.

Winata Hoeniarto, selaku perwakilan Superchallenge mengatakan Super Esports Series 2021 merupakan kelanjutan dari kompetisi Euro Fansclub Championship (EFC) 2020 yang turut mempertandingkan satu nomor game esports, yakni eFootball Pro Evolution Soccer (PES).

Demi mendukung perkembangan ekosistem esports di Tanah Air, Superchallenge kemudian meracik kompetisi esports dengan skala yang lebih besar agar dapat menjaring bakat-bakat muda atlet esports yang tersebar di bebagai penjuru Indonesia.

“Super Esports Series 2021 akan mempertandingkan dua game yang populer yaitu PES dan PUBG Mobile. Kompetisi ini diharapkan dapat mendorong anak muda Indonesia agar mampu berprestasi di kancah esports nasional dan kelak dapat mengharumkan nama bangsa di level dunia. Dan di sisi lainnya dapat memajukan ekosistem esports yang ada di Indonesia,” tutur Winata dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Kamis (23/9/2021).

Pada setiap game yang dipertandingkan, para peserta akan memperebutkan hadiah sekitar Rp 150 juta. Besarnya hadiah di Super Esports Series 2021 ini diharapkan dapat memantik semangat dan daya juang para altet-atlet muda esports di Indonesia agar mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya saat bertanding nanti. Turnamen ini adalah momentum yang tepat bagi para anak muda untuk menunjukkan prestasi mereka.

Super Esports Series 2021 akan digelar di 17 kota dengan target sebanyak hampir 5.000 peserta, yang terbagi atas 640 peserta (128 tim) untuk PES dan 4.096 peserta (128 tim) untuk PUBG Mobile. Turnamen diselenggarakan secara hybrid, mengombinasikan sistem daring dan luring, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menyeluruh.

Jelang kick off registrasi, Superchallenge menggelar program Road to Super Esports Series yang bertujuan sebagai sarana edukasi dan penajaman skill melalui berbagai kegiatan. Diantaranya ialah sharing session dari sejumlah atlet esports berprestasi dalam kegiatan Ask The Super dan Super tips, hingga super fun match yang mempertemukan pemain profesional eFootball PES dengan peserta penantang atau Challenger, serta sederet tim PUBGM yang saling adu kuat. Berbagai keseruan itu tersaji di akun YouTube official Superchallenge.

Salah satu pemain yang ambil bagian dalam Super Fun Match ini ialah Ryan Tama yang juga merupakan Jawara Euro Fans Club Championship PES 2020. Bagi Tama, diselenggarakannya Super Esports Series 2021 merupakan sinyal positif terhadap perkembangan esports di Indonesia yang semakin menggeliat. Terlebih lagi, pada kejuaraan tahun ini Superchallenge turut menggandeng berbagai komunitas esports sehingga dapat dipastikan kompetisi akan berlangsung semakin seru dan ketat.

“Dengan mengajak komunitas, kompetisi ini akan semakin solid dan juga bisa menjadi wadah belajar bagi orang-orang yang ingin menggeluti dunia esports. Misalnya dengan berani tampil di kejuaraan ini, otomatis dapat membentuk mental serta mengasah kemampuan sehingga ke depannya bisa lebih baik dan menorehkan prestasi yang membanggakan,” jelas Tama.

Sumber: BeritaSatu.com