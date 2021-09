Ini Jadwal Tim Indonesia di Fase Grup Piala Sudirman 2021

Kamis, 23 September 2021 | 14:20 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Turnamen bulutangkis beregu campuran, Piala Sudirman, akan mulai bergulir pada Minggu (26/9/2021) di Energia Areena, Vantaa, Finlandia.

Indonesia berada di Grup C bersama Denmark, ROC (Russian Olympic Committee), dan Kanada. Tim Merah Putih akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Rusia pada Minggu (26/9/2021) malam WIB.

Lalu dilanjutkan melawan Kanada pada keesokan harinya, sebelum bentrok dengan Denmark pada laga fase grup terakhir.

Dari ketiga lawan di babak grup, pertandingan antara Indonesia dan Denmark jelas paling dinantikan para penggemar. Pasalnya, Indonesia dan Denmark sama-sama diisi pemain elite dunia.

Pertandingan melawan Denmark menjadi partai yang banyak dinantikan mengingat kedua tim sama-sama dihuni pemain terbaik dunia. Indonesia punya peraih emas ganda putri yakni Greysia Polii/Apriyani Rahayu. Sedangkan Denmark memiliki peraih medali emas tunggal putra, yaitu Viktor Axelsen.

Skuad Merah Putih terdiri 11 atlet putra dan 9 atlet putri. Tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra masing-masing membawa tiga wakil, sementara ganda putri dan ganda campuran dua wakil.

Jadwal Indonsia di Fase Grup Piala Sudirman 2021

Indonesia vs ROC Minggu (26/9/2021) Pukul 20.00 WIB

Indonesia vs Kanada Senin (27/9/2021) Pukul 20.00 WIB

Indonesia vs Denmark Rabu (29/9/2021) Pukul 14.00 WIB

Daftar lengkap skuad tim Piala Sudirman Indonesia:

Putra:

Anthony Sinisuka Ginting

Jonatan Christie

Shesar Hiren Rhustavito

Marcus Fernaldi Gideon

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Mohammad Ahsan

Hendra Setiawan

Fajar Alfian

Muhammad Rian Ardianto

Praveen Jordan

Rinov Rivaldy

Putri:

Gregoria Mariska Tunjung

Putri Kusuma Wardani

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Greysia Polii

Apriyani Rahayu

Ribka Sugiarto

Siti Fadia Silva Ramadhanti

Melati Daeva Oktavianti

Pitha Haningtyas Mentari

Sumber: BeritaSatu.com