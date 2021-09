CRK Motorsport Umumkan Sponsor Utama Musim Balap 2021 dan 2022

Minggu, 26 September 2021 | 07:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Balap CRK Motorsport secara resmi mengumumkan Mr. Cuanisasi sebagai sponsor utama musim 2021 dan 2022. “Saya perkenalkan bro Daniel Zii Mr. Cuanisasi sebagai sponsor utama CRK Motorsport musim 2021 dan 2022,” ujar Founder CRK Motorsport, Chandra Kurniawan, melalui keterangan tertulis, Minggu (26/9/2021).

Chandra yang kerap disapa Charock tersebut mengungkapkan dengan bergabungnya Daniel Zii Mr. Cuanisasi pada musim 2021 dan 2022 di keluarga besar CRK Motorsport dapat turut mendukung ambisi besar CRK Motorsport untuk berprestasi, baik di roda dua dan roda empat di ajang balap nasional maupun internasional yang mereka ikuti.

Tim CRK Motorsport semakin dikenal luas berkat kiprahnya dalam meramaikan ajang balap mobil turing terbesar di Indonesia, yakni Indonesian Sentul Series of Motorsport (ISSOM), walaupun baru turun sejak musim 2020, namun berkat manajemen yang solid serta didukung oleh pembalap yang berkualitas, CRK Motorsport selalu berhasil memberikan kejutan dan gebrakan pada ajang tersebut. Saat ini CRK Motorsport berpeluang menjadi juara umum musim 2021 pada beberapa kelas dan kategori yang diikuti.

“Kerja sama ini menjadi suntikan segar bagi CRK Motorsport untuk semakin memajukan dunia balap Indonesia, sekaligus memberi warna baru dan menciptakan ruang sekaligus jalur terbaik bagi pembalap muda berbakat untuk berakselerasi dan mengekskalasi menuju Indonesian Automotive to the next level,” ujar Charock yang juga merupakan produser film pendek Crazy Fast Indonesian yang sempat viral beberapa waktu lalu.

Daniel Zii yang dikenal sebagai Mr. Cuanisasi dikenal berkat kesuksesannya melakukan sebuah gerakan inovasi dalam masa pandemi bertajuk “Dari Vaksinasi ke Cuanisasi” baru baru ini, ia juga diketahui sebagai entrepreneur dan investor, serta pemilik perusahaan software dan juga Direktur Utama Zii Group.

Suntikan dari Mr. Cuanisasi disebutkan Charock sebagai komitmennya untuk membawa para pembalap terbaiknya melaju di berbagai ajang nasional, regional bahkan internasional. Seperti diketahui saat ini CRK Motorsport tengah bersiap untuk terjun di semua kelas balap, mulai dari balap touringdi ISSOM, reli, hingga gokar. Bahkan pada bulan November mendatang, CRK Motorsport akan mengikuti agenda balap di Italia dan Amerika.

“Kecepatan adalah momentum jadi ketika ada kesempatan untuk bergerak, bergeraklah, karena saya percaya bahwa yang cepat mengalahkan yang besar. Dengan kecepatan, maka kita bisa lebih dengan hasil yang diinginkan,” ujar Charock.

Dalam seremoni penandatangan kerja sama yang dilakukan di Sentul International Circuit pada Kamis (23/9/2021) lalu, selain meneken kerja sama dengan Mr. Cuanisasi sebagai sponsor utama, CRK Motorsport juga menggandeng Christ Sebastian, pemilik Mako Grup yang membawa Top Coat Indonesia, First Class Carpet, dan Masterpiece Window Film, serta menggandeng Founder Max Decal Novian.

Melalui para pembalapnya yang tidak sekedar punya nama di track, namun sebagian dari mereka juga menjadi Selebgram. Seperti Rendy BTX Riupassa, Raden Rauf, Adrie Yahya, Alfito Anugrah Hardianto, Arya Ramadhan, Bonny, bahkan tidak tanggung-tanggung tokoh otomotif Indonesia, Nanan Surkarna, juga bergabung di CRK Motorsport. Lebih lanjut Charock menyatakan timnya siap untuk fight menuju podium pada setiap balapan.

“CRK Motorsport bersama MR Cuanisasi serta seluruh partner berkomitmen untuk terus memberikan terbaik untuk men-support balap roda dua dan roda empat agar talenta muda terbaik Indonesia bisa meraih hasil maksimal bukan hanya di level nasional namun kita bisa berbicara di level dunia, sesuai visi dan misi CRK Motorsport. Kami akan menjadi lebih cepat, bergerak bersama, maju bersama, dan membuat gebrakan bersama, mari kita menjadikan dunia otomotif Indonesia berprestasi dan lebih berwarna,” tutup Charock.

