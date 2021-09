Piala Sudirman: Anthony Ginting Menang Mudah, Indonesia 1-0 Rusia

Minggu, 26 September 2021 | 20:24 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Vantaa, Beritasatu.com - Tim bulutangkis Indonesia sementara unggul 1-0 atas Russian Olympic Committee (ROC) di laga pertama grup Piala Sudirman di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Minggu (26/9/2021) malam. Keunggulan Indonesia lewat kemenangan mudah tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting.

Tanpa banyak kesulitan Anthony Ginting hanya butuh waktu selama 21 menit untuk menyudahi laga dengan kemenangan 21-8, 21-8.

BACA JUGA Sejarah, Jejak dan Prestasi Bulutangkis Indonesia di Piala Sudirman

Di gim pertama, Anthony hanya memerlukan waktu selama sembilan menit untuk menyudahi permainan. Ivan Sozonov yang sejatinya pemain ganda kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Ginting.

Gim kedua juga berjalan sama. Ginting mampu unggul cepat 4-1 dan melesat 9-3. Dan, interval gim kedua masih dengan keunggulan Ginting 11-3. Ginting makin jauh meninggalkan Sozonov 19-5 dan menutup gim kedua dengan kemenangan 21-8.

Selanjutnya di partai kedua, tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung menghadapi Anastasia Shapovalova.

Jadwal Pertandingan

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Ivan Sozonov 21-8, 21-8

Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Anastasia Shapovalova

Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov

Ganda Putri: Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Evgeniya Koseskaya/Ekaterina Malkova

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Rodion Alimov/Alina Davletova.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com