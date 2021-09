Piala Sudirman: Gregoria Menang, Indonesia 2-0 Rusia

Minggu, 26 September 2021 | 21:05 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Vantaa, Beritasatu.com - Tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung memperbesar keunggulan tim bulutangkis Indonesia atas Rusia menjadi 2-0 di laga pertama grup Piala Sudirman di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Minggu (26/9/2021) malam.

Di partai kedua, Gregoria berhasil mengalahkan Anastasia Shapovalova 21-14, 21-13 dalam pertandingan selama 31 menit.

Meski menang mudah, Gregoria masih belum bisa menemukan permainan terbaiknya. Di set pertama, beberapa kali melakukan kesalahan. Diantaranya ketika tinggal membutuhkan satu poin ketika unggul 20-11, dia melakukan kesalahan yang membuat lawan mampu meraih tiga poin beruntun.

Di set kedua, Gregoria tetap menguasai permainan. Unggul sejak awal, Gregoria terus menjaga jarak dengan keunggulan 11-7 sampai 18-12. Set kedua ditutup Gregoria dengan kemenangan 21-13 setelah pengembalian bola Anatastasia keluar.

Sebelumnya di partai pertama Anthony Sinisuka Ginting menang mudah atas Ivan Sozonov 21-8, 21-8. Selanjutanya partai ketiga akan memainkan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo melawan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov.

Jadwal Pertandingan

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Ivan Sozonov 21-8, 21-8

Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Anastasia Shapovalova 21-14,

Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov

Ganda Putri: Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Evgeniya Koseskaya/Ekaterina Malkova

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Rodion Alimov/Alina Davletova.

Sumber: BeritaSatu.com