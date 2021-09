Piala Sudirman: Menang, Fadia/Ribka Perbesar Keunggulan Indonesia

Minggu, 26 September 2021 | 22:40 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Vantaa, Beritasatu.com - Ganda putri Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto memperbesar keunggulan Indonesia atas Rusia menjadi 4-0 di laga pertama grup Piala Sudirman 2021.

Turun di partai keempat, Fadia/Ribka berhasil mengalahkan Evgeniya Koseskaya/Ekaterina Malkova dengan skor 21-13, 21-15 dalam pertandingan selama 35 menit di Energia Areena, Vantaa, Finlandia, Minggu (26/9/2021) malam.

Dengan kemenangan ini maka Indonesia sudah unggul 4-0 atas Rusia.

Sebelumnya di partai pertama Anthony Sinisuka Ginting menang mudah atas Ivan Sozonov 21-8, 21-8. Lalu di partai kedua, Gregoria Mariska Tunjung mengalahkan Anastasia Shapovalova 21-14, 21-13. Di partai ketiga, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo berhasil mengemas kemenangan 21-17, 21-18 atas Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov.

Selanjutnya di partai terakhir ganda campuran yakni Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Rodion Alimov/Alina Davletova.

Jadwal Pertandingan

Tunggal Putra: Anthony Sinisuka Ginting vs Ivan Sozonov 21-8, 21-8

Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Anastasia Shapovalova 21-14,21-13

Ganda Putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov 21-17, 21-18.

Ganda Putri: Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Evgeniya Koseskaya/Ekaterina Malkova 21-13, 21-15

Ganda Campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Rodion Alimov/Alina Davletova.

Sumber: BeritaSatu.com