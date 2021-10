Dikalahkan Malaysia, Indonesia Gagal Pulangkan Piala Sudirman

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 01:48 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Vantaa, Beritasatu.com - Impian Indonesia untuk bisa membawa pulang Piala Sudirman gagal terwujud. Ini setelah Anthony Sinisuka Ginting dan kawan-kawan menyerah kalah 2-3 dari Malaysia di babak perempat final.

Kekalahan Indonesia ditentukan setelah di partai terakhir pasangan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dikalahkan Hoo Pang Ron/Cheah Yee See dengan rubber gim 19-21, 21-9, 16-21, Sabtu (2/10/2021) dini hari WIB.

Dua kekalahan sebelumnya ditelan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang dikalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik 12-21, 15-21 di partai pertama. Lalu, Anthony Sinisuka Ginting yang dikalahkan Lee Zii Jia 11-21, 16-21.

Sedangkan dua kemenangan Indonesia diraih tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung yang mengalahkan Kisona Selvaduray 22-20, 18-21, 21-19. Selain itu Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang mengalahkan Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan 22-20, 17-21, 21-18

Dengan ini Indonesia masih harus menunggu lama lagi untuk bisa membawa pulang Piala Sudirman yang pernah sekali diraih tahun 1989.

Selanjutnya di babak semifinal, Malaysia akan menantang Jepang yang lolos terlebih dahulu setelah mengalahkan Taiwan 3-1. Semifinal lainnya akan mempertemukan Tiongkok dan Korea.

Hasil Pertandingan

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik 12-21, 15-21

Gregoria Mariska Tunjung vs Kisona Selvaduray 22-20, 18-21, 21-19

Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Zii Jia 11-21, 16-21

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Pearly Tan/ Thinaah Muralitharan 22-20, 17-21, 21-18

Praveen Jordan/Melati Daeva vs Hoo Pang Ron/Cheah Yee See 19-21, 21-9, 16-21.

Sumber: BeritaSatu.com