Taklukkan Jepang, Tiongkok Juara Piala Sudirman untuk Ke-12 Kali

Minggu, 3 Oktober 2021 | 21:52 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Vantaa, Beritasatu.com - Tiongkok sukses menyabet gelar juara Piala Sudirman 2021 setelah di final mengalahkan Jepang,3-1, di Vantaa, Denmark, Minggu (3/10/2021). Ini merupakan gelar ke-12 Piala Sudirman bagi Tiongkok.

Sebelumnya, Tingkok menyabet trofi ini tahun 1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, dan 2019. Hanya lima kali trofi ini gagal mereka raih yakni pada 1989 yang disabet Indonesia, serta pada 1991, 1993, 2003, 2017 yang dibawa pulang Korea Selatan.

Sementara sebelumnya Jepang juga hanya mampu menjadi runner-up pada 2015 dan 2019. Jepang dikalahkan Tiongkok di partai pemungkas dalam dua kejuaraan yang digelar masing-masing di Dongguan dan Nanning (keduanya di Tiongkok).

Tiongkok tampil di partai pemungkas setelah di semifinal menaklukkan Korea Selatan 3-0. Sementara Jepang melaju ke final setelah menghentikan perlawanan Malaysia, 3-1. Malaysia adalah tim yang menghentikan langkah Indonesia di perempat final dengan skor ketat, 3-2.

Dalam partai final tahun ini, Tiongkok memimpin lebih dulu melalui partai ganda putra. Pasangan He Ji Ting/Zhou Hao Dong menundukkan wakil Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dengan rubber game, 21-17, 14-21, dan 21-16. Pasangan yang baru dibentuk itu sukses menundukkan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi dalam waktu 1 jam 16 menit.

Jepang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui partai tunggal putri. Akane Yamaguchi yang merupakan penghuni peringkat kelima dunia menundukkan Chen Yu Fei 21-19 dan 21-16 dalam waktu 49 menit. Peringkat Chen Yu Fei sebenarnya lebih tinggi dibanding Akane Yamaguchi yakni urutan kedua.

Pertarungan seru juga terjadi partai ketiga saat tunggal putra nomor satu dunia, Kento Momota, bertemu Shi Yu Qi yang merupakan penghuni urutan ke-11. Mereka harus bertarung tiga gim sebelum Shi Yu Qi menaklukkan Kento Momota 21-13, 8-21, 21-12 dalam waktu 61 menit. Skor pun berubah 2-1 untuk Tiongkok.

Tiongkok akhirnya memastikan diri menjadi juara Piala Sudirman tahun ini setelah ganda putri Chen Qing Chen/Jia Yi Fan menundukkan Mayu Matsumoto/Misaki Matsumoto 21-17 dan 21-16.

Partai kelima yakni ganda campuran yang semula akan mempertemukan Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping melawan Yuta Watanabe/Arisa Higashino tidak dimainkan karena Tiongkok sudah memastikan diri menjadi juara dalam empat partai awal.

Hasil final Piala Sudirman 2021 (Tiongkok vs Jepang)

Ganda Putra: He Ji Ting/Zhou Hao Dong vs Takuro Hoki/ Yugo Kobayashi 21-17, 14-21, 21-16

Tunggal Putri: Chen Yu Fei vs Akane Yamaguchi 19-21, 16-21

Tunggal Putra: Shi Yu Qi vs Kento Momota 21-13, 8-21, 21-12

Ganda Putri: Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vs Mayu Matsumoto/Misaki Matsumoto 21-17, 21-16

Ganda Campuran: Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino (tidak dimainkan)

Daftar Juara dan Runner up Piala Sudirman

Tahun Juara Skor Runners-up

1989 Indonesia 3-2 Korea Selatan

1991 Korea Selatan 3-2 Indonesia

1993 Korea Selatan 3-2 Indonesia

1995 Tiongkok 3-1 Indonesia

1997 Tiongkok 5–0 Korea Selatan

1999 Tiongkok 3-1 Denmark

2001 Tiongkok 3-1 Indonesia

2003 Korea Selatan 3-1 Tiongkok

2005 Tiongkok 3-0 Indonesia

2007 Tiongkok 3-0 Indonesia

2009 Tiongkok 3-0 Korea Selatan

2011 Tiongkok 3-0 Denmark

2013 Tiongkok 3-0 Korea Selatan

2015 Tiongkok 3-0 Jepang

2017 Korea Selatan 3-2 Tiongkok

2019 Tiongkok 3-0 Jepang

2021 Tiongkok 3-1 Jepang

