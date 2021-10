Pembalap Federal Oil Raih Podium Dua Moto2 Amerika

Senin, 4 Oktober 2021 | 20:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pembalap Federal Oil Gresini Moto2 (FOGM2) Fabio Di Giannantonio berhasil naik podium dua, di ajang Moto2 Amerika 2021, Minggu (3/10/2021).

Pembalap yang akrab dipanggil Diggia ini, memulai start yang mulus dari posisi tiga, hingga melesat ke garis finis posisi dua di belakang Raul Fernandez.

Konsistensi Diggia di Circuit of the America (COTA) Texas, Amerika Serikat (AS) cukup lancar mengitari 18 lap, dan hanya terpaut 1,734 detik dari pemenang lomba. Podium kali ini juga membawa dirinya memperbaiki peringkat di klasemen sementara Moto2 2021 ke posisi enam.

Executive Chairman PT Federal Karyatama dan PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, Patrick Adhiatmadja mengatakan, podium yang diraih Diggia kali ini menunjukkan tim Federal Oil Gresini Moto2 menunjukkan kualitas yang mengesankan dan pantas naik podium kemenangan.

“Seri berikutnya akan kembali lagi ke sirkuit Misano, dan kami berharap semangat kemenangan kepada kedua pembalap Federal Oil Gresini Moto2 masih diusung karena merupakan sirkuit kampung halaman Diggia," lanjut Patrick seraya berharap tim FOGM2 bisa mempertahankan momentum untuk terus bersaing di papan atas Moto2.

Sementara, Diggia mengaku telah memulihkan feeling yang tidak dimiliki di balapan terakhir dan mampu membuat pembuktian di lintasan.

"Ini adalah musim balapan yang sulit, tetapi saya selalu percaya pada diri sendiri dan dengan tim, kami berhasil menemukan setelan yang sangat baik. Saya merasa sangat percaya diri dan balapan juga tidak terlalu menuntut seperti yang dikira,” jelas Diggia.

Menurut Diggia, Minggu kemarin dirinya merasakan sakit punggung dan itu menjadi sesuatu yang diperhitungkan, tetapi semua berjalan baik.

"Kami merasa lebih baik dengan pengaturan motor kali ini dan saya pikir akan kompetitif di balapan berikutnya," ujar Diggia yang tahun depan akan berkarir di MotoGP bersama tim Gresini dan kembali disponsori oleh Federal Oil.

Marketing Director PT ExxonMobil Lubricants Indonesia, Pablo Conrad juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Diggia.

"Selamat Diggia, seluruh konsumen Federal Oil bangga atas podium yang dicapai, kami merayakan kemenangan ini dan terus memberikan dukungan bagi seluruh tim Federal Oil Gresini Moto2! Teruslah membalap dengan hati dan bikin bangga Indonesia,” ungkap Pablo.

Federal Oil merupakan merek pelumas kendaraan roda dua dengan berbagai pilihan solusi untuk kendaraan matic atau non-matic. Podium dua yang diperoleh Diggia di Moto2 Amerika memberikan tambahan 20 poin untuk membuatnya naik ke posisi enam klasemen sementara Moto2 2021 dengan total 128 poin. Nicolo Bulega berada di posisi 26 klasemen sementara dengan mengumpulkan 12 poin.

Selanjutnya, kedua pembaap akan berlaga di Sirkuit Emillia Romagna, Misano pada 24 Oktober mendatang dan diharapkan menjadi kesempatan bagi dua pembalap Federal Oil Gresini ini untuk menambah poin penting dengan finis di posisi terbaik.

