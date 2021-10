KO Deontay Wilder di Ronde Ke-11, Tyson Fury Pertahankan Sabuk Kelas Berat WBC

Minggu, 10 Oktober 2021 | 11:41 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Las Vegas, Beritasatu.com - Tyson Fury berhasil mempertahankan sabuk gelar juara tinju kelas berat WBC setelah menundukkan Dentoay Wilder dengan KO di ronde ke-11, Sabtu (9/10/2021) atau Minggu WIB di T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat.

Wilder memulai partai ini dengan agresif. Saat ronde pertama dimulai, dia berinisiatif menyerang ke bagian perut dan wajah lawannya. Ini berbeda dibanding dalam pertemuan kedua 22 Februari lalu. Wilder tampaknya berusaha mengubah strategi agar tidak kalah lagi.

Sementara Fury lebih banyak menunggu dan menghindar. Pukulan balasannya sempat masuk ke wajah Wilder.

Pada ronde ketiga, pukulan keras Fury sempat membuat Wilder terhuyung dan terjatuh. Wasit pun menghitung dan bertanya kepada Wilder, "Are you OK?". Wilder bisa melanjutkan pertandingan dan Fury mendesaknya di tali ring. Namun kemudian bel tanda babak ketiga usai berbunyi.

Ronde keempat, Wilder terlihat kehabisan stamina. Pukulannya tak lagi sekeras ronde sebelumnya. Fury pun memanfaatkan kondisi lawannya ini dengan menekan. Namun dalam sebuah kesempatan kini giliran Fury jatuh. Dia kemudian bisa bangkit. Namun pukulan Wilder kembali membuatnya terjatuh. Fury pun mendapat hitungan wasit. Namun bel menyelamatkannya.

Memasuki ronde kelima, Wilder seolah mendapat angin setelah berhasil menjatuhkan Fury di ronde sebelumnya. Dia kembali bersemangat untuk berinisiatif menyerang. Dalam pertarungan jarak dekat Fury sempat membuat Wilder goyang namun tak sampai membuatnya terjatuh. Partai ronde kelima ini banyak diwarnai saling memukul sambil berangkulan.

Pada ronde keenam, Fury terlihat bangkit. Dia kembali berhasil mengimbangi lawannya. Dia bahkan berhasil membuat Wilder berlutut dan mendapat hitungan wasit. Fury beberapa kali berhasil memaksa Wilder bertahan di tali ring. Wilder terlihat sudah sangat kelelahan.

Dalam ronde ketujuh, Fury mencoba memaksimalkan kondisi lawannya yang sudah terlihat kelelahan. Pukulannya beberapa kali berhasil masuk sementara Wilder hanya bisa bertahan. Ronde ketujuh ini jelas menjadi milik Fury.

Ronde kedelapan kembali menjadi milik Fury. Petinju berjulukan The Gypsy King beberapa kali berhasil melontarkan pukulan keras yang mengenai wajah Wilder. Pukulan Fury sempat membuat Wilder gontay. Namun Fury tak berhasil memaksimalkan kondisi ini karena staminanya juga ikut menurun.

Pada ronde kesembilan, Fury kembali mengambil inisiatif menyerang. Beberapa kali pukulannya kembali masuk ke wajah lawannya. Wilder sendiri terlihat hanya berusaha bertahan untuk bisa bertahan hingga ronde terakhir sambil berusaha melontarkan pukulan namun lemah.

Adegan seperti pada ronde kesembilan kembali terjadi pada ronde ke-10. Wilder hanya berusaha merangkul lawannya. Sebuah pukulan keras membuat Wilder kembali terjatuh. Wasit pun menghitung dan memintar Wilder bangkit.

Ternyata sang mantan juara WBC ini berhasil mengangkat kedua tangannya sehingga pertarungan dilanjutkan. Wilder bahkan sempat melontarkan pukulan menjelang bel akhir ronde ke-10 berbunyi.

Memasuki ronde ke-11, kuda-kuda Wilder terlihat sudah sangat lemah. Dia kembali hanya berusaha bertahan. Sementara Fury berkali-kali berhasil melontarkan pukulan. Sebuah pukulan akhirnya membuat Wilder terhuyung serta jatuh dan tak mampu bangkit lagi. Wasit pun menyatakan Fury menang KO.

Dengan hasil ini maka Fury kini memiliki catatan 31 kali menang (22 di antaranya KO), tak pernah kalah, dan sekali seri (31-0-1, 22 KO). Sementara Wilder Wilder (42-2-1, 41 KO).

Ini merupakan pertemuan ketiga antara kedua petinju. Pertarungan pertama kedua petinju 1 Desember 2018 lalu berakhir imbang. Sementara dalam partai kedua yang digelar 22 Februari 2020, Tyson Fury berhasil memukul KO Deontay Wilder pada ronde ketujuh.

Pertarungan ketiga ini sebelumnya dijadwalkan digelar pada Sabtu, 24 Juli di T-Mobile Arena di Las Vegas terpaksa ditunda. Penundaan dikarenakan Fury dinyatakan terpapar Covid-19.

Sumber: ESPN