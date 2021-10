Mahasiswi Universitas BSI Raih Dua Emas Cabor Sambo PON Papua

Selasa, 12 Oktober 2021 | 18:11 WIB

Karawang, Beritasatu.com - Mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) kampus Karawang, Jawa Barat Desiana Syafitri, meraih dua emas sekaligus cabang olahraga (cabor) Sambo putri di PON XX Papua 2021.

Koordinator Kemahasiwaan Universitas BSI kampus Karawang Hasan Basri mengatakan, perolehan medali emas Desiana yang tercatat mahasiswi Program Studi Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan prestasi membanggakan di masa pandemi saat ini yang membatasi aktivitas. "Perolehan ini sekaligus membuktikkan sebagai atlet terbaik di tingkat nasional dan internasional," kata Hasan dalam keterangan tertulisnya Selasa (12/102/2021).

Desiana berhasil menyabet dua emas sekaligus. Emas pertama dari cabor Sambo putri kelas 50 kg dan emas kedua sebagai Best Of The Best Sambo Putri pada PON XX Papua 2021.

Hasan menegaskan, raihan Desiana diharapkan dapat memotivasi mahasiswa lainnya untuk mengukir prestasi. Pihak kampus akan terus mendukung potensi Desiana. "Kunci sukses adalah niat, kemauan, dan kerja keras, tidak ada yang tak mungkin,” tambah Hasan.

Kemenangan Desiana tidak hanya disambut pihak Universitas BSI, tetapi juga Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Melalui akun instagram pribadinya, Cellica langsung membuat ucapan selamat untuk Desiana.

