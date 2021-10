Masuki Kualifikasi, Super Esports Series Season 1 Penuh Kejutan

Jumat, 15 Oktober 2021 | 13:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Super Esports Series Season 1 siap memasuki babak kualifikasi. Turnamen bergengsi yang mempertandingkan dua nomor game yakni eFootball Pro Evolution Soccer (PES) serta Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile ini akan menjadi ajang unjuk kemampuan demi meraih tiket ke fase grand final dan meraih total hadiah senilai Rp 300 juta.

Perwakilan Superchallenge selaku penyelenggara yang menginisiasi kompetisi ini, Dhanny Winata Hoeniarto, menuturkan babak kualifikasi Super Esports Series Season 1 diprediksi akan berlangsung seru dan penuh kejutan di tiap pertandingan. Pasalnya, seluruh peserta merupakan pemain amatir dan tidak dapat mendeteksi kekuatan lawan sejak awal.

“Karena kompetisi ini ditujukan untuk pemain amatir dan komunitas sehingga tidak ada pemain profesional yang terlibat, maka peta kekuatan masing-masing tim sulit untuk terdeteksi dari awal. Tentunya akan banyak kejutan-kejutan yang akan terjadi," ungkap Dhanny, Jumat (15/10/2021).

"Kami melihat banyak komunitas di daerah yang memiliki kemampuan yang potensial. Kompetisi ini akan menjadi wadah pembuktian kekuatan tim baik skill, teamwork, maupun mental bertanding mereka,” imbuhnya.

Babak kualifikasi Super Esports Series Season 1 digelar secara bertahap mulai akhir minggu kedua Oktober 2021 hingga akhir November mendatang di 11 titik kualifikasi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kick off kualifikasi akan diselenggarakan besok Sabtu, 16 Oktober untuk eFootball Pro Evolution Soccer (PES) dan Minggu, 17 Oktober untuk Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) Mobile.

Pertandingan kualifikasi ini akan disiarkan secara live di akun YouTube official Superchallenge. Turnamen di fase kualifikasi ini diselenggarakan secara hibrida, memadukan sistem daring dan luring, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat dan menyeluruh.

Salah satu peserta Super Esports Series Season 1 dari game eFootball PES yang akan bertanding di pekan pertama kualifikasi, Sabtu 16 Oktober, mendatang, M Firza Khadafi dari Purwokerto, Jawa Tengah, mengaku antusias menyambut babak kualifikasi.

Ia optimistis dengan serangkaian latihan maupun persiapan lain yang sudah dilakukan, mampu bertanding secara maksimal dan meraih kemenangan.

“Semakin mendekati babak kualifikasi, kami semakin intens latihan. Setiap pada waktu luang, pasti kami latihan untuk mengasah chemistry, mental dan rasa percaya diri. Karena menurut saya itu unsur terpenting untuk memenangkan turnamen ini,” tutur Khadafi.

Menurutnya turnamen Super Esports Series dapat menjadi ajang pembentukan mental serta mengasah kemampuan untuk melangkah ke kejuaraan esports dengan skala yang lebih luas.

Pandangan yang sama juga diutarakan oleh Alif Naufal Jasir, peserta eFootball PES asal Lampung. Ia berterima kasih kepada Superchallenge yang telah memberikan wadah unjuk kemampuan guna mendulang prestasi di ranah olahraga elektronik.

“Super Esports Series ini merupakan wadah yang cukup positif bagi teman-teman yang memang mendalami dunia esports seperti saya. Semoga kegiatan ini dapat menyaring pemain-pemain berbakat yang ke depannya bisa mengikuti turnamen esports berskala lebih tinggi lagi,” tutur Alif.

Hal senada diutarakan Bachtiar Nurdiansyah dari tim Rascal Clovis7 yang menjadi peserta Super Esports Series Season 1 untuk game PUBG Mobile. Dirinya mengakui bahwa turnamen esports yang digelar oleh Superchallenge ini membangkitkan semangat bertanding ia beserta timnya dalam format turnamen dan berskala nasional.

Dia menilai kompetisi seperti Super Esports Series harus terus bergulir secara rutin karena memberi dampak positif bagi komunitas dan memunculkan bibit-bibit esports muda berprestasi.

“Turnamen ini sangat menguji adrenalin kami dari tim komunitas. Hasil dari kerja keras kami selama latihan akan sangat di uji di turnamen bergengsi ini. Semoga dengan usaha dan keberuntungan, akan membuahkan kemenangan bagi kami,” tandas Bachtiar.

Tak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan di ranah esports, Super Esports Series Season 1 juga menjadi wadah edukasi dan menimba ilmu dengan diselenggarakannya program Road to Super Esports Series sebelum fase kualifikasi.

Kegiatan di dalam program ini ialah sharing session dari sejumlah atlet esports berprestasi dalam kegiatan Ask The Super dan Super Tips, hingga Super Fun Match yang mempertemukan pemain profesional eFootball PES dengan peserta penantang atau challenger, serta sederet tim PUBGM yang saling adu kuat. Berbagai keseruan itu tersaji di akun YouTube official Superchallenge.

