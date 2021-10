Piala Thomas: Marcus Diistirahatkan, Kevin Duet dengan Daniel di Final

Minggu, 17 Oktober 2021 | 15:39 WIB

Aarhus, Beritasatu.com - Menghadapi Tiongkok pada final Piala Thomas 2020 yang akan digelar di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021), Indonesia menurunkan racikan anyar. Pasangan ganda putra, Kevin Sanjaya Sukamuljo tidak bertarung bersama Marcus Fernaldi Gideon, melainkan dengan Daniel Marthin.

Ganda baru ini dipilih oleh kepala pelatih ganda putra Herry Iman Pierngadi untuk ditampilkan sebagai ganda kedua. Ganda pertama dipercayakan kepada Fajar Alfian/Rian Ardianto.

Menurut Herry, kenapa Minions harus dipisah, semua karena melihat kondisi kebugaran pemain. Marcus kondisinya tidak bugar untuk dimainkan di partai puncak.

Usai merampungkan laga lawan Denmark kemarin, kondisi Marcus memang sangat kelelahan. Kecepatan kakinya juga kurang mendukung. Tak heran, saat melawan Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmus, Marcus lebih banyak bermain di depan.

"Kondisi Marcus sudah capek berat. Waktu 24 jam istirahat tidak cukup recovery-nya. Tenaganya sudah habis. Ibarat mobil, tangki bahan bakarnya mungkin cuma isi setengah. Tidak cukup untuk main final yang menuntut kesiapan stamina yang penuh. Selain itu kakinya juga sudah kurang cepat," tutur Herry di Hotel Scandic, Aarhus.

Karena alasan itu, Marcus diistirahatkan. Sebagai opsinya, Kevin dipartnerkan dengan Daniel yang sebelumnya sempat tampil bersama Mohammad Ahsan melawan Taiwan di penyisihan grup.

Menurut Herry, dalam diskusi dengan para pemain kemarin, Fajar/Rian mengaku siap untuk dimainkan sebagai ganda pertama. "Saya tanya, mereka bilang siap sebagai ganda pertama," ujar Herry.

Untuk menyusun siapa ganda kedua, baik Hendra Setiawan maupun Mohammad Ahsan untuk berduet dengan pemain lain yang tersisa, performanya juga belum maksimal. Mereka pun tidak siap.

Lalu, saat ditanya oleh Herry, Kevin menyebut siap main. Dia pun diminta Herry untuk memilih siapa mitranya. "Kevin memilih berpasangan dengan Daniel. Ya sudah saya putuskan Kevin/Daniel sebagai ganda kedua," jelas Herry.

Ditambahkan oleh coach Naga Api, sebutan karib Herry, dari sisi permainan Kevin/Daniel pun sangat cocok. Kevin sebagai playmaker dan Daniel sebagai tukang gebuk dari sisi belakang.

"Kevin/Daniel juga cocok dari pola permainan. Apalagi saat mendampingi Ahsan melawan Thailand, Daniel juga main bagus," sebut Herry.

Susunan pemain final Piala Thomas Indonesia vs Tiongkok

1. Tunggal putra 1: Anthony Sinisuka Ginting Indonesia vs Lu Guang Zu

2. Ganda Putra 1: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong

3. Tunggal putra 1: Jonatan Christie vs Li Shi Feng

4. Ganda putra 2: Daniel Marthin/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Cheng/Wang Yi Lyu

5. Tunggal putra 3: Shesar Hiren Rhustavito vs Weng Hong Yang

Sumber: BeritaSatu.com