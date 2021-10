Piala Thomas: Ginting Menang, Indonesia Memimpin 1-0 atas Tiongkok

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:29 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Aarhuis, Beritasatu.com - Indonesia untuk sementara unggul 1-0 dalam final Piala Thomas setelah Anthony Sinisuka Ginting menang atas wakil Tiongkok, Lu Guang Zu, dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16, di Ceres Arena, Aarhuis, Denmark.

Ginting memang sempat tertinggal di gim pertama. Namun mengandalkan jumping smash dan penempatan bola yang membuat Lu kesulitan, Ginting pun berhasil menyumbang angka untuk Indonesia dalam waktu 1 jam 17 menit.

Dalam partai pertama ini, Lu Guang Zu sempat memimpin 1-0 di awal laga. Namun sebuah smes meloncat yang dilancarkan Ginting membuatnya mampu menyamakan skor.

Pertandingan selanjutnya berlangsung ketat. Ginting sempat tertinggal dua atau satu poin namun mampu menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Namun Ginting kerap melakukan kesalahan. Smesnya keluar atau menyangkut di net. Ginting tertinggal pada interval pertama.

Namun Ginting kemudian bangkit dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 13-13 lewat jumping smash. Ginting sempat harus menjatuhkan diri untuk bisa mengembalikan kok. Angka didapat Lu karena lob dari Ginting jatuh luar lapangan.

Ginting juga tertinggal 13-15 setelah kok pengembaliannya menyangkut di net. Ginting kemudian berhasil mendapat poin beruntun dan menyamakan skor menjadi 15-15 juga berkat jumping smash andalannya. Setelah kembali tertinggal, Ginting juga bisa menyamakan kedudukan menjadi 17-17.

Namun Lu kemudian kembali memimpin dua poin menjadi 19-17. Pemain peringkat ke-27 ini akhirnya menyelesaikan gim pertama ini dengan skor 21-18 dalam waktu 26 menit.

Pertarungan seru juga terjadi pada gim kedua. Ginting sempat unggul namun smes Ginting menyangkut di net dan membuat skor menjadi 2-2. Sempat terjadi dua kali skor imbang namun berkat smes dan kontrol yang prima, Ginting kemudian memimpin hingga 9-3.

Lu menambah angka hingga mendapat poin 5. Namun Ginting akhirnya memimpin 11-5 saat interval kedua. Pengembalian kok dari Lu yang menyangkut membuat Ginting memimpin 14-9.

Kesalahan sendiri yang dibuat Lu membuat Ginting memimpin 17-10. Ginting kemudian selalu unggul dan tak terkejar. Pemain peringkat kelima dunia ini akhirnya menyelesaikan gim kedua dengan skor 21-14 dalam waktu 26 menit. Pertandingan pun harus melewati gim ketiga untuk mencari pemenang.

Pada awal gim ketiga, kok hasil pengembalian Ginting mengenai net namun jatuh di bidang permainan Lu. Ginting pun unggul 2-1. Ginting kemudian berhasil mengumpulkan tiga poin beruntun dan unggul 5-1.

Sebuah smes sambil meloncat yang dilancarkan Ginting membuatnya unggul 6-2. Jumping smash yang dilakukan kerap membawa Ginting mengumpulkan poin. Dia pun sempat unggul 10-4, serta memimpin 11-4 saat interval ketiga.

Bola tanggung dari Lu berhasil dimaksimalkan Ginting dan membuatnya memimpin 12-6. Sebuah smes Lu membuat Ginting harus menjatuhkan diri untuk mengembalikan kok dan membuat wakil Tiongkok menambah poin menjadi sembilan.

Beberapa kali pengamatan bola yang cermat membuat Anthony bisa menambah poin. Pemain asal Cimahi ini pun selalu memimpin dan berhasil menyelesaikan gim ketiga ini dengan skor 21-16.

Ginting dan Lu pernah dua kali bertemu sebelumnya. Kedua partai tersebut selalu dimenangkan Ginting yakni di Indonesia Terbuka 2019 serta Jepang Terbuka 2019.

Hasil dan susunan pemain final Piala Thomas Indonesia vs Tiongkok

1. Tunggal putra 1: Anthony Sinisuka Ginting Indonesia vs Lu Guang Zu 18-21, 21-14, 21-16

2. Ganda Putra 1: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong

3. Tunggal putra 2: Jonatan Christie vs Li Shi Feng

4. Ganda putra 2: Daniel Marthin/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Cheng/Wang Yi Lyu

5. Tunggal putra 3: Shesar Hiren Rhustavito vs Weng Hong Yang

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com