Piala Thomas: Fajar/Rian Taklukkan He/Zhou, Indonesia Unggul 2-0 atas Tiongkok

Aarhuis, Beritasatu.com - Indonesia untuk sementara memimpin, 2-0, dalam final Piala Thomas setelah ganda Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menang atas He Ji Ting/Zhou Hao Dong, 21-12, 21-19, Minggu (17/10/2021) di Ceres Arena, Aarhuis, Denmark.

Pertarungan ketat terjadi pada awal pertandingan. Kedua pasangan sempat saling menyamakan kedudukan. Namun pasangan Tiongkok kemudian memimpin 7-5. Sebuah dropshot dari Rian membuat skor imbang 7-7.

Fajar/Rian kemudian berhasil menyamakan skor menjadi 8-8 dan berbalik unggul 9-8. Mereka memimpin 11-8 saat interval pertama. Wakil Indonesia ini mendapat lima angka beruntun hingga unggul 14-8.

Sebuah kontrol bola yang cermat dari Fajar berhasil membawa mereka unggul 16-9. Sebuah drop shot Rian membuat He/Zhou membuat mereka memimpin 17-11. Fajar/Rian pun terus memimpin dan berhasil menyelesaikan gim pertama 21-12 dalam waktu 16 menit.

Gim kedua, Fajar/Rian sempat tertinggal 0-2. Pasangan peringkat ketujuh dunia ini sempat tertinggal 4-7. Mengandalkan permainan cepat dan smes menghunjam, mereka kemudian bangkit dan menyamakan skor menjadi 7-7. Sempat tertinggal, Fajar/Rian membuat skor imbang pada kedudukan 8-8 dan 9-9.

Mereka balik memimpin 10-9 berkat smes Rian yang lewat di tengah He dan Zhou. Fajar/Rian pun kemudian memimpin 11-10 saat interval kedua. Fajar/Rian sempat tertinggal namun berhasil kembali menyamakan kedudukan menjadi 12-12.

Pengembalian yang mengenai net dari He membuat Fajar/Rian menyamakan skor menjadi 13-13. Smes dari Rian Indonesia kemudian memimpin 14-13 namun kembali bisa disamakan oleh pasangan Tiongkok.

Indonesia terus menambah poin, namun Tiongkok sempat memperkecil ketinggalan menjadi 19-20. Namun Fajar/Rian berhasil menyelesaikan gim kedua dengan 21-19. Indonesia pun untuk sementara unggul 2-0.

Indonesia unggul 1-0 setelah dalam partai pertama Anthony Sinisuka Ginting menang atas Lu Guang Zu, dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Setelah pertandingan ganda pertama Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melawan He Ji Ting/Zhou Hao Dong, partai final akan dilanjutkan dengan tunggal kedua yakni Jonatan Christie melawan Li Shi Feng.

Hasil dan susunan pemain final Piala Thomas Indonesia vs Tiongkok

1. Tunggal putra 1: Anthony Sinisuka Ginting Indonesia vs Lu Guang Zu 18-21, 21-14, 21-16

2. Ganda Putra 1: Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs He Ji Ting/Zhou Hao Dong 21-12, 21-19

3. Tunggal putra 2: Jonatan Christie vs Li Shi Feng

4. Ganda putra 2: Daniel Marthin/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Liu Cheng/Wang Yi Lyu

5. Tunggal putra 3: Shesar Hiren Rhustavito vs Weng Hong Yang

