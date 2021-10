Yesaya Cerita Perjuangan Tim Basket DKI Raih Emas PON Papua

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:07 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Tim bola basket putra DKI Jakarta mengakhiri dahaga 13 tahun tanpa medali emas PON dengan menjadi yang terbaik di Mimika Sport Complex, Mimika. Medali emas PON Papua diraih DKI Jakara setelah di partai final mengalahkan Sulawesi Utara 72 -57.

Sukses DKI Jakarta diraih dengan tidak mudah. Selain mendapat tantangan dari lawan-lawan berat, atlet basket DKI Jakarta juga sempat mendapat tantangan cuaca di Papua yang sering berubah. Kondisi cuaca yang kadang panas, kadang hujan dalam sehari bisa terjadi.

Cuaca yang berubah seiring waktu, terkadang panas terik tetapi bisa berubah hujan lebat bisa membuat penyakit mudah menyerang tubuh, apalagi di tengah pandemi.

Point guard DKI Jakarta, Yesaya Alessandro Michael mengatakan dirinya sempat mengalami kondisi badan yang tidak bagus karena cuaca.

“Perubahan cuaca yang ada di Papua ketika itu dan banyaknya kegiatan kemarin pas di Papua bisa bikin saya terkena gejala panas dalam,” ungkap Yesaya.

Untuk mengatasinya, Yesaya mengatakan dirinya mengonsumsi vitamin dan minuman Adem Sari sachet yang memang sudah dipersiapkan. Dengan kondisi prima, Yesaya akhirnya bisa membantu DKI meraih emas PON Papua.

Dia mempersembahkan emas itu untuk Mario Gerungan, mantan pebasket yang pernah membawa DKI Jakarta menjadi juara bola basket putra PON 2008 di Kalimantan Timur.

"Mario Gerungan, 'this is for you'," kata Yesaya ketika itu.

Selain menggenggam medali emas, Yesaya juga memegang sebuah jersey bola basket bernomor tujuh dengan nama Gerungan di atasnya. Baju itu tak lepas dari tangan Yesaya Saudale setelah DKI Jakarta memastikan medali emas PON Papua.

Ternyata, seragam itu adalah yang dikenakan Mario Gerungan saat membawa DKI Jakarta menjadi juara bola basket putra PON 2008 di Kalimantan Timur.

Sukses tim basket DKI Jakarta juga mendapat apresiasi dari Enesis Group. Diki Rustaman, Brand Manager Adem Sari Group mengatakan bahwa Adem Sari salah satu produk Enesis Group yang hadir sebagai partner healthy drink turut membantu kebugaran atlet, termasuk pebasket DKI Jakarta.

“Kami turut serta menyukseskan PON Papua dengan ambil bagian sebagai official partner cooling water PON XX Papua,” ujarnya.

