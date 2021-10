Denmark Terbuka: 6 Wakil Indonesia Siap Berjuang di Perempat Final, Jojo Hadapi Momota

Jumat, 22 Oktober 2021 | 07:42 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Odense, Beritasatu.com – Enam wakil Indonesia akan berjuang di babak perempat final Denmark Terbuka 2021. Adapun enam wakil Indonesia itu yakni dua ganda putra (Fajar Alfian/M Rian Ardianto dan M Sohibul Fikri/Bagas Maulana), dua tunggal putra (Jonatan Christie dan Tomy Sugiarto), ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu dan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Jonatan Christie yang menempati unggulan keenam akan menghadapi peringkat satu dunia asal Jepang, Kento Momota. Meski Momota dalam beberapa turnamen belum menunjukkan permainan terbaiknya, Jonatan patut waspada. Apalagi rekor pertemuan berpihak pada Momota yang sudah menang 4 kali dalam lima pertemuan dengan Jojo.

BACA JUGA Denmark Terbuka 2021: Tommy Sugiarto Melenggang ke Perempat Final

Selain Jojo, mantan pemain pelatnas Tommy Sugiarto akan menghadapi pebulutangkis India, Sameer Verma. Laga dipastikan akan menarik lantaran rekor pertemuan keduanya berimbang 2-2.

Ganda putra, Fajar/Rian akan menghadapi pasangan Malaysia Goh Sze Fei/Nur Izzuddin. Peluang Fajar/Rian menang sangat besar karena mereka belum terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir dengan lawannya itu.

Jika menang Fajar/Rian berpeluang bertemu rekannya, Fikri/Maulana di semifinal. Syaratnya Fikri/Rian bisa membuat kejutan kedua dengan mengalahkan ganda tuan rumah Kim Astrup Andres S Rasmussen. Sebelumnya Fikri/Maulana berhasil menyingkirkan rekannya ganda terbaik dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo di 16 besar.

Di ganda putri, peraih emas Olimpiade Tokyo, Greysia/Apriyani akan menghadapi pasangan Tiongkok Huang Dong Ping/Zheng Yu. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Lalu di ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva akan menghadapi pasangan Tiongkok, Du Yue/Feng Yan Zhe. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Pertandingan akan mulai digelar di Odense Sports Park pukul 12.00 waktu setempat atau pukul 17.00 WIB.

Jadwal Pertandingan

Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin

M Sohibul Fikri/Bagas Maulana vs Kim Astrup Andres S Rasmussen

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Huang Dong Ping

Jonatan Christie vs Kento Momota

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Feng Yan Zhe/Du Yue

Tommy Sugiarto vs Sameer Verma

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com