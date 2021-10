Denmark Terbuka: Kalah oleh Pasangan Malaysia, Fajar/Rian Gagal ke Semifinal

Jumat, 22 Oktober 2021 | 18:52 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Odense, Beritasatu.com - Wakil Indonesia di nomor ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto gagal melaju ke semifinal Denmark Terbuka atau Denmark Open 2021 setelah ditundukkan Goh Sze Fei/Nur Izzuddin dari Malaysia, Jumat (22/10/2021).

Bermain di Odense Sport Park, Odense, Denmark, Fajar/Rian yang merupakan unggulan keempat menyerah kepada peringkat ke-26 BWF itu, 18-21 dan 17-21, dalam waktu 34 menit.

Kedua pasangan mengawali pertandingan dengan skor ketat. Fajar/Rian sempat unggul 3-2 namun segera disamakan. Skor imbang juga terjadi di angka 4-4. Goh/Izzuddin bahkan sempat mendapat enam poin beruntun dan meninggalkan pasangan Indonesia 9-4.

Fajar/Rian terus tertinggal hingga 8-14. Namun sedikit demi sedikit muai mengejar sehingga 10-14. Kesalahan sendiri dan kontrol bola yang kurang cermat membuat Fajar/Rian tetap tertinggal hingga 11-18. Fajar/Rian akhirnya menyerah 18-21 pada gim pertama ini dalam waktu 15 menit.

Pada gim kedua, pertarungan seru kembali terjadi. Sempat terjadi skor imbang 4-4 dan 5-5. Fajar Rian/sempat kembali tertinggal namun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7 dan bahkan unggul hingga 11-7 pada interval pertama.

Namun setelah interval Fajar/Rian malah tertinggal 12-13 bahkan hingga 12-14. Fajar/Rian kemudian terus tertinggal tanpa bisa menyamakan kedudukan. Mereka pun akhirnya menyerah 17-21 pada gim kedua ini.

Kedua pasangan ini pernah tiga kali bertemu sebelumnya. Dalam tiga pertemuan itu semua dimenangkan Fajar/Rian. Pertandingan terakhir sebelum pertemuan di Denmark Terbuka ini terjadi di Taiwan Terbuka 2019 lalu. Saat itu Fajar/Rian menang dua set langsung 22-20 dan 21-14.

Pemenang pertandingan ini akan bertemu pemenang perempat final lainnya yakni antara pasangan Indonesia Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana melawan wakil Denmark yang merupakan unggulan kedelapan, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Selain Fajar/Rian, ada lima wakil Indonesia lainnya yang beraksi di perempat final yakni ganda putra M Sohibul Fikri/Bagas Maulana, dua tunggal putra yakni Jonatan Christie dan Tomy Sugiarto, ganda putri Greysia Polii/Apriyani Rahayu, dan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Jonatan Christie yang menempati unggulan keenam akan menghadapi peringkat satu dunia asal Jepang, Kento Momota.

Selain Jojo, mantan pemain pelatnas Tommy Sugiarto akan menghadapi pebulutangkis India, Sameer Verma. Laga dipastikan akan menarik lantaran rekor pertemuan keduanya berimbang 2-2.

Di ganda putri, peraih emas Olimpiade Tokyo, Greysia/Apriyani akan menghadapi pasangan Tiongkok Huang Dong Ping/Zheng Yu. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Lalu di ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva akan menghadapi pasangan Tiongkok, Du Yue/Feng Yan Zhe. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Jadwal dan Hasil Pertandingan Wakil Indonesia di perempat final Denmark Terbuka 2021:

Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin 18-21, 17-21

M Sohibul Fikri/Bagas Maulana vs Kim Astrup Andres S Rasmussen

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Huang Dong Ping

Jonatan Christie vs Kento Momota

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Feng Yan Zhe/Du Yue

Tommy Sugiarto vs Sameer Verma

Sumber: BeritaSatu.com