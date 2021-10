Bantah Zaini, Dokter Wiweka: LADI Tak Pernah Dilibatkan di Asian Games 2018

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 08:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan kru Medical and Doping Control Indonesia Asian Games Organizing Committe (Inasgoc) membantah dan merasa keberatan atas pernyataan mantan Ketua Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), Zaini Khadafi Saragih yang mengaku lembaga pimpinannya terlibat menyukseskan Asian Games Jakarta-Palembang 2018.

"Kami atas nama mantan kru Medical and Doping Control Inasgoc merasa keberatan atas pernyataan mantan Ketua LADI tersebut," kata Wakil Direktur Medical dan Doping Control Inasgoc, dokter Wiweka, yang dihubungi Jumat (22/10/2021) malam.

Menurut Wiweka, LADI pimpinan Zaini Khadafi Saragih tidak pernah dilibatkan dalam persiapan maupun pelaksanaan Asian Games Jakarta-Palembang 2018.

Dalam persiapan dan pelaksanaan Asian Games 2018 itu, katanya, kru Medical and Doping Control Inasgoc di bawah pengawasan Pimpinan Inasgoc, Erick Thohir dan Deputy Games Operation serta supervisi dari Medical and Doping Control OCA yang bekerja mati-matian untuk menyiapkan DCS (doping control station) serta pelaksanaan kontrol doping.

Begitu juga, kata Wiweka, pada saat Asian Games 2018 berlangsung. Inasgoc bekerja sama dengan Professional Worldwide Control (PWC) yang merupakan lembaga swasta berkedudukan di Jerman sebagai pelaksana kontrol doping.

"Tidak ada keterlibatan LADI sama sekali di Asian Games 2018. Karena, saya dan tim Medical and Doping Control Inasgoc yang merencanakan dan mengendalikan Medical and Doping Control pada saat Asian Games 2018 di bawah pengawasan pimpinan Inasgoc dan supervisi dari Medical and Doping Control Dewan Olimpiade Asia (OCA)," tegasnya.

Bukan hanya tidak terlibat di Asian Games 2018, kata Wiweka, LADI juga tidak masuk dalam kepanitian Inasgoc. Sebab, pihaknya tidak bisa mengakomodasi pemintaan Zaini Khadafi Saragih yang menginginkan seluruh personel LADI diakomodasi.

"Permintaan Zaini ditolak karena Inasgoc tidak mau terjadi penumpukan personel. Saat itu, Inasgoc hanya menggunakan personel dalam jumlah kecil karena ingin efisien dalam penggunaan anggaran. Makanya, Inasgoc menolak permintaan memasukkan semua personel LADI yang diinginkannya," jelasnya.

