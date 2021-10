Tak Profesional, LADI Tak Dilibatkan oleh Inasgoc di Asian Games 2018

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 09:21 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / BW

Tim lengkap Medical and doping control OCA dgn Directur dan Wadir Medical and Doping Control Inasgoc. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Direktur Medical dan Doping Control Asian Games Organizing Committe (Inasgoc) dokter Wiweka mengatakan, Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) dinilai tidak profesional, sehingga tidak dilibatkan di Asian Games 2018.

Wiweka, yang dihubungi Jumat (22/10/2021) malam, mengatakan, Inasgoc memang pernah melibatkan LADI. Namun, hanya saat test event Asian Games 2018 saja. Itu pun hasilnya kurang memuaskan.

"Inasgoc tidak menggunakan LADI karena memang tidak profesional. Makanya, Inasgoc mengambil keputusan melakukan kerja sama dengan PWC atas pertimbangan agar pelaksanaan Asian Games 2018 sukses. Apalagi, PWC itu mendapatkan rekomendasi OCA dan Komite Olimpiade Internasional (IOC)," katanya.

Dikatakan Wiweka, pada saat event Asian Games 2018 berlangsung, Inasgoc bekerja sama dengan Professional Worldwide Control (PWC) yang merupakan lembaga swasta berkedudukan di Jerman sebagai pelaksana kontrol doping.

"Tidak ada keterlibatan LADI sama sekali di Asian Games 2018. Karena, saya dan tim Medical and Doping Control Inasgoc yang merencanakan dan mengendalikan Medical and Doping Control pada saat Asian Games 2018 di bawah pengawasan pimpinan Inasgoc dan supervisi dari Medical and Doping Control Dewan Olimpiade Asia (OCA)," tegasnya.

Bukan hanya tidak terlibat di Asian Games 2018, kata Wiweka, LADI juga tidak masuk dalam kepanitian Inasgoc. Sebab, pihaknya tidak bisa mengakomodasi pemintaan mantan Ketua LADI Zaini Khadafi Saragih yang menginginkan seluruh personel LADI diakomodasi.

"Permintaan Zaini ditolak karena Inasgoc tidak mau terjadi penumpukan personel. Saat itu, Inasgoc hanya menggunakan personel dalam jumlah kecil karena ingin efisien dalam penggunaan anggaran. Makanya, Inasgoc menolak permintaan memasukkan semua personel LADI yang diinginkannya," jelasnya.

Tidak Benar

Wiweka secara tegas menyebut sangat tidak benar klaim Zaini jika Asian Games 2018 bisa terselenggara karena peran LADI dalam melobi WADA agar banned Indonesia dicabut.

"LADI mendapat sanksi WADA saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX Jawa Barat 2016 karena memeriksakan sampel doping ke Labkesda (Laboratorium Kesehatan Daerah) yang tidak terakreditasi oleh WADA," katanya.

Mantan Kepala Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Mintohardjo Jakarta ini juga menceritakan mengenai botol sampel urine yang digunakan saat Asian Games 2018 sempat mendapat tawaran dari distributur yang biasa digunakan LADI. Namun, penawaran itu ditolak dan Inasgoc memutuskan langsung impor dari Jerman.

"Waktu itu, Inasgoc sempat ditawarkan distributor yang biasa digunakan LADI dengan harga sebesar Rp 2,5 juta per botol sample urine. Dan, kita memutuskan impor langsung dari Jerman dengan harga jauh lebih murah yakni Rp 250.000 per botol sampel urine," katanya.

Keputusan Inasgoc untuk bekerja sama dengan PWC itu juga dibenarkan Sekjen Inasgoc, Eris Herriyanto. Begitu juga dengan tidak adanya keterlibatan LADI dalam pemeriksaan doping di Asian Games 2018.

"Ya, memang LADI tidak dilibatkan. Keputusan Inasgoc bekerja sama dengan PWC untuk memastikan tidak ada masalah tentang masalah pemeriksaan doping di Asian Games 2018. Dan, saya juga sempat berkunjung ke laboratorium antidoping di Doha, Qatar untuk memastikan bisa menampung 1.100 sampel urine yang diambil dari Asian Games 2018," ujarnya.

