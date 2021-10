GP Amerika: Verstappen Pole Position, Hamilton Menguntit

Texas, Beritasatu.com - Pemuncak klasemen sementara F1 Max Verstappen mengklaim pole position Grand Prix Amerika Serikat di Austin yang akan digelar Minggu (24/10/2021). Ini menjadi pole kesembilan kalinya bagi Verstappen musim ini dan bakal membuka potensi pertarungan ketat dengan sang juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton pada balapan nanti.

Pembalap yang menang di Austin selalu start dari baris terdepan sejak grand prix pertama di Circuit of the Americas digelar pada 2012. Verstappen merupakan pembalap non-Mercedes pertama yang mengambil pole sejak dimulainya era mesin hybrid turbo V6 pada 2014.

"Gerimis turun di akhir lap saya dan saya tidak yakin bisa bertahan tapi meraih pole ini luar biasa," kata Verstappen, yang mencetak 1 menit 32,910 detik demi mengalahkan Hamilton dengan jarak 0,209 detik di kualifikasi.

"Saya rasa kami telah menjalani sejumlah pertarungan hebat musim ini jadi saya menantikan itu lagi," kata Verstappen yang mengantongi keunggulan enam poin atas Hamilton di klasemen.

