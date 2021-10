Putri Axelsen Ternyata Penggemar Greysia/Apriyani, Netizen Indonesia Ramai Berkomentar

Jakarta, Beritasatu.com – Putri pemain tunggal putra asal Denmark Viktor Axelsen, Vega Rohde, ternyata penggemar ganda putri Indonesia, Greysia Polii/Apriyani Rahayu.

"Natalia (pasangan Axelsen) mengirimiku ini kemarin. Lihat, Vega sepertinya sudah menjadi penggemar Greysia Polii/Apriyani Rahayu," tulis Viktor Axelsen dalam Twitternya, Sabtu (23/10/2021).

Dalam gambar di Twitter tersebut, Vega yang baru berumur 1 tahun, menunjuk muka Greysia Polii yang terpampang di layar televisi.Vega terlihat girang berada di depan Greysia/Apriyani.

Greysia, yang namanya disebut di Twitter tersebut pun menimpali. “Oh tidak. Dia sangat menggemaskan…. Tante Greysia hanya dapat melihat Vega di IG ayah juga.”

Natalia sent me this yesterday. Looks like Vega might be a @GreysPolii / Apriyani Rahayu fan already πŸ˜ƒπŸΈπŸ‘πŸ» pic.twitter.com/Rdfg7DeXC9