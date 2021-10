Rexy Mainaky Ditunjuk Jadi Wakil Direktur Pembinaan Bulutangkis Malaysia

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Setelah kontraknya sebagai pelatih di Thailand, legenda bulutangkis Indonesia Rexy Mainaky diboyong Asosiasi Bulutangkis Malaysia (BAM). Rexy diangkat menjadi wakil direktur pembinaan di BAM.

Penunjukkan Rexy disampaikan BAM lewat akun twitter. Dalam siaran pers yang diunggah disebutkan Rexy yang pernah meraih medali emas ganda putra di Olimpiade 1996 akan bekerja bersama direktur pembinaan, Wong Choong Han.

"Kami dengan gembira Rexy akan bergabung dengan tim kepelatihan," ujar Presiden BAM, Tan Sri Dato Mohammad Norza Zakaria.

"Penunjukan ini bagian integral dalam memperkuat progres yang sudah dilakukan BAM dalam beberapa tahun terakhir untuk bisa meraih kesuksesan," tambah Zakaria.

OFFICIAL: BAM appoints Rexy Mainaky as Deputy Director of Coaching 🖋️📄#DemiMalaysia#BadmintonMalaysia pic.twitter.com/6S48g7YFXX