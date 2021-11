Indonesia Boyong 20 Medali dari Kejuaraan Dunia Kempo 2021

Rabu, 3 November 2021 | 22:10 WIB

Oleh : YUD

Antyla, Turki - Indonesia memborong 20 medali dari Kejuaraan Dunia Kempo2021 yang berlangsung pada 25-31 Oktober di Antyla, Turki. Indonesia yang menurunkan 14 atlet menutup perjuangannya dengan sempurna dengan membawa pulang 20 medali, dengan rincian delapan emas, lima perak, dan tujuh perunggu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Kempo Indonesia (PP FKI) Timbul Thomas Lubis, melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (3/11/2021), mengatakan bahwa perolehan medali yang diraih kontingen Indonesia di Turki itu melampaui target yang ditetapkan.

“Target kami sebenarnya lima medali, tetapi penampilan anak-anak sungguh luar biasa sehingga bisa membawa pulang 20 medali, yakni 8 emas, 6 perak, dan 7 perunggu,” kata Thomas.

Tak hanya itu, perolehan medali yang didapatkan juga menempatkan Indonesia di posisi runner-up perolehan kategori tradisional kempo dan masuk peringkat empat klasemen akhir dari 29 negara yang berpartisipasi.

Thomas menjelaskan bahwa kesuksesan yang ditorehkan tak lepas dari sistem pembinaan yang dilakukan PP FKI yang aktif melakukan seleksi nasional pada beberapa turnamen. Atlet-atlet terbaik langsung ditempatkan ke dalam pemusatan latihan nasional (pelatnas) di Villa Gloryland, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, awal Oktober.

Sepulang dari Turki, kempo Indonesia akan mempersiapkan diri untuk mengikuti Kejuaraan Dunia di Portugal pada Maret 2022 dan turnamen di Tunisia pada Mei 2022.

Berikut atlet kempo Indonesia peraih medali di Kejuaraan Dunia 2021 di Turki:

Emas:

1. Aprilianus Marko Jahang (Kata Perorangan Putra KU 16-18)

2. Doni Samuel Harefa (Kata Perorangan Putra U-21)

3. Raden Setya Gunawan/Mulya L Sitanggang (Master Self Defense KU 38+)

4. Tuti Nurlima/M Gilang Ramadhan (Self Defence Campuran KU 21-38)

5. M Rizal - Ramandaka Ismail (Self Defense Putra U-21)

6. Tuti Nurlima-Valen Vahira-Lorena (Kata Synchronic Putri)

7. Doni Samuel Harefa-M Rizal-Ramandaka (Kata Synchronic Putra KU 21-38)

8. Theo Paputungan (Semi Kempo -85kg)

Perak:

1. M Rizal (Kata Perorangan Putra KU 18-20)

2. Theo Paputungan/Angga Kusuma Bangsa (Self Defense Putra KU 21-38)

3. Lorena Saputri /Valen Fahira (Self Defense Putri KU 21-38)

4. M Salahuddin Kevin Santosa/Aprilianus Marko Jahang (Self Defense U-21)

5. Ramandaka Ismail (Semi Kempo Putra -60kg)

Perunggu:

1. Lorena-Ahmad Kurniawan (Self Defense Campuran KU 21-38)

2. M Gilang Ramadhan/Ahmad Kurniawan (Self Defense KU 21-38)

3. M Salahuddin Kevin Santosa (Self Defense Putra KU 16-18)

4. Ahmad Kurniawan/Angga Kusuma/Theo Paputungan (Kata Synchronic Putra KU 21-38)

5. Valensia Vahira (Semi Kempo Putri -65kg)

6. Ahmad Kurniawan (Semi Kempo Putra -60kg)

7. Valensia Vahira (Full Kempo Putri -60kg)

Sumber: ANTARA