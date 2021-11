Jerman Terbuka: Hari Ini, 13 Wakil Indonesia Akan Tampil di Babak Kedua

Kamis, 4 November 2021 | 07:12 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Frankfurt, Beritasatu.com – Sebanyak 13 wakil Indonesia akan melakoni tantangan babak kedua di ajang Jerman Terbuka 2021 di Saarlandhalle Saarbrücken, hari ini Kamis (4/11/2021).

Di tunggal putra ada Tommy Sugiarto yang akan menghadapi wakil Hong Kong unggulan ketiga, Ng Ka Long Angus. Sebelumnya di babak pertama, Tommy berhasil melewati adangan Luis Enrique dengan kemenangan 21-16, 21-14, Rabu (3/11/2021) malam WIB.

Di tunggal putri menyisakan Gregoria Mariska Tunjung yang akan menghadapi Yeo Jia Min.

Di ganda putra ada lima pasangan yang akan tampil. Mereka adalah Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana yang akan menghadapi pasangan Inggris, Ben Lane/Sean Vendy.

Lalu Fajar Alfian/M Rian Ardianto menghadapi Callum Hemming/Steven Stallwood. Kemudian Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menghadapi Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong.

Pasangan Pramudya Kusumawardhana/Yeremia Erich Rambitan akan menghadapi unggulan delapan Lu Ching Yao/Yang Po Han.

Sementara Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akanm menghadapi Alexander Dunn/Adam Hall.

Terakhir, unggulan pertama Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya yang menghadapi Ruben Ille/Ties Van der Lecq.

Di nomor ganda campuran ada empat pasangan. Pertama, duet Adrian Maulana/Mychlle Crhystine Bandaso yang menghadapi Mark Lamsfsuss/Isabel Lohau.

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja menghadapi Jeppe Bay/Sara Lundgaard. Lalu Rinov Rivaldy vs Pitha Haningtyas menghadapi Mikel Mikkelsen/Rikke Soby. Kemudian, unggulan kedua Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti menghadapi Mathias Thyrri/Mai Surrow.

Di ganda putri ada dua wakil yang lolos dan akan bermain di babak kedua. Siti Gadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto yang akan menghadapi pasangan Denmark, Natasja P Anthonisen/Clara Graversen.

Lalu Nita Violina Marwah/Putri Syaikah menghadapi unggulan ketujuh asal India, Ashwini Ponnappa/Reddy N Sikki.

Jadwal Pertandingan, Kamis (4/11/2021)

Tunggal Putra: Tommy Sugiarto vs Ng Ka Long Angus

Tunggal Putri: Gregoria Mariska Tunjung vs Yeo Jia Min



Ganda Putra

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Ben Lane/Sean Vendy

Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Callum Hemming/Steven Stallwood

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Alexander Dunn/Adam Hall

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Ruben Ille/Ties Van der Lecq.

Ganda Campuran

Adrian Maulana/Mychlle Crhystine Bandaso vs Mark Lamsfsuss/Isabel Lohau

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Jeppe Bay/Sara Lundgaard

Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas vs Mikel Mikkelsen/Rikke Soby

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Thyrri/Mai Surrow

Ganda Putri

Siti Gadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Natasja P Anthonisen/Clara Graversen.

Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Ashwini Ponnappa/Reddy N Sikki.

