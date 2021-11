Jerman Terbuka: Hafiz/Gloria Melaju, Fikri/Bagas Terhenti

Kamis, 4 November 2021 | 17:36 WIB

Saarbrucken, Beritasatu.com - Dua wakil Indonesia mengalami nasib berbeda dalam kejuaraan bulutangkis Jerman Terbuka, Kamis (4/11/2021). Ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja melaju ke perempat final sedangkan ganda putra Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana terhenti.

Fikri/Bagas yang bertanding lebih dulu di lapangan 3 Saarlandhalle, Saarbrucken, menelan kekalahan ketika bertemu wakil Inggris yang juga unggulan keenam Ben Lane/Sean Vendy. Setelah berjuang 31 menit, Fikri/Bagas menyerah dua gim langsung 14-21 dan 15-21.

Sementara dalam pertandingan berikutnya di lapangan yang sama, ganda campuran yang juga unggulan kelima, Hafiz/Gloria berhasil menyabet tiket babak delapan besar, setelah menundukkan Jeppe Bay/Sara Lundgaard, 21-11 dan 21-17. Hafiz/Gloria membutuhkan waktu 33 menit untuk menghentikan perlawanan pasangan peringkat ke-44 BWF itu.

Selain Fikri/Bagas dan Hafiz/Gloria, masih ada 12 wakil Indonesia yang akan berlaga di Jerman Terbuka hari ini.

Hasil dan Jadwal wakil Indonesia di Jerman Terbuka, Kamis (11/4/2021):

Tunggal Putra

Tommy Sugiarto vs Ng Ka Long Angus

Tunggal Putri

Gregoria Mariska Tunjung vs Yeo Jia Min

Ganda Putra

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Ben Lane/Sean Vendy 14-21, 15-21

Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs Callum Hemming/Steven Stallwood

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Alexander Dunn/Adam Hall

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Ruben Ille/Ties Van der Lecq

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Lu Ching Yao/Yang Po Han

Ganda Campuran

Adrian Maulana/Mychlle Crhystine Bandaso vs Mark Lamsfsuss/Isabel Lohau

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Jeppe Bay/Sara Lundgaard 21-11, 21-17

Rinov Rivaldy/ Pitha Haningtyas vs Mikel Mikkelsen/Rikke Soby

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Thyrri/Mai Surrow

Ganda Putri

Siti Gadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Natasja P Anthonisen/Clara Graversen.

Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Ashwini Ponnappa/Reddy N Sikki.

