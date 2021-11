Jerman Terbuka: Taklukkan Fajar/Rian, Pramudya/Yeremia ke Semifinal

Jumat, 5 November 2021 | 18:56 WIB

Saarbrucken, Beritasatu.com - Ganda putra Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan membuat kejutan setelah menundukkan unggulan ketiga Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan melaju ke semifinal Jerman Terbuka, Jumat (5/11/2021).

Bermain di Saarlandhalle Saarbrücken, pasangan peringkat ke-41 BWF ini lolos setelah menundukkan rekan senegaranya dengan skor 21-11, 25-23 dalam waktu 37 menit. Pramudya/Yeremia pun membuat skor pertemuan keduanya menjadi 1-0. Kedua pasangan pelatnas ini berlum pernah bertemu dalam pertandingan di kejuaraan resmi sebelumnya.

Satu tiket ke babak final sudah dipastikan diraih Indonesia yang meloloskan 10 wakilnya ke babak perempat final Jerman Terbuka. Ini setelah dari lima pasangan ganda putra yang lolos, ada empat pasangan yang bentrok di perempat final yang berlangsung hari ini, Jumat (5/11/2021).

Pramudya/Yeremia sudah menaklukkan Fajar/Rian. Pramudya/Yeremia akan menghadapi pemenang laga antara dua pasangan Indonesia lainnya, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan di babak semifinal nantinya.

Satu ganda putra Indonesia lainnya yakni unggulan pertama, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan menghadapi ganda Denmark, Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri. Jika Marcus/Kevin menang maka Indonesia sudah memastikan satu gelar juara dari nomor ganda putra.

Di perempat final, nomor ganda campuran, unggulan kedua Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan menghadapi pasangan Jerman Mark Lamsfuss/Isabel Lohau. Lalu unggulan kelima, Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja menghadapi unggulan pertama asal Thailand, Dechapol Puavaranukroh.

Pasangan ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan menghadapi pasangan Denmark, Niclas Nohr/Amalie Magelund.

Di nomor ganda putri, Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto menghadapi Putitta Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai. Sementara Nita Violina Marwah/Putri Syaikah menghadapi pasangan Jepang, Chisato Hoshi/Aoi Matsuda.

Hasil dan Jadwal Perempat Final Jerman Terbuka, Jumat (5/11/2021):

Ganda Putra

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Fajar Alfian/M Rian Ardianto 21-11, 25-23

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri

Ganda Campuran

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Dechapol Puavaranukroh

Ganda Putri

Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Putitta Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai

Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Chisato Hoshi/Aoi Matsuda.

