Sikat Pasangan Denmark, The Minions ke Semifinal Jerman Terbuka

Saarbrucken, Beritasatu.com - Ganda berjulukan The Minions, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo lolos ke semifinal Jerman Terbuka setelah menundukkan pasangan Denmark Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri, Jumat (11/5/2021).

Marcus/Kevin memastikan tiket empat besar setelah menundukkan Lundgaard/Thyrri, 21-14 dan 21-15 dalam waktu 36 menit.

Di babak semifinal, Marcus/Kevin akan menghadapi Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren. Wakil Thailand ini lolos ke perempat final setelah menundukkan pasangan Inggris yang juga unggulan keenam Ben Lane/Sean Vendy dengan tiga gim, 21-18, 20-22, 21-18.

Dengan kemenangan ini maka rekor Marcus/Kevin atas Lundgaard/Thyrri menjadi 1-0. Kedua pasangan memang belum pernah bertemu sebelumnya. Marcus/Kevin adalah pasangan ganda putra nomor satu dunia saat ini, sementara Lundgaard/Thyrri berada di urutan ke-47.

Marcus/Kevin menjadi wakil keempat Indonesia yang lolos ke semifinal setelah ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, ganda putri Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto, dan ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Sebelumnya ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan juga melaju ke empat besar setelah menundukkan rekan senegara Fajar Alfian/M Rian Ardianto 21-11, 25-23.

Di ganda putri, Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto juga berhasil melaju setelah menundukkan wakil Thailand Putitta Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai 15-21, 24-22, 21-16.

Ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti melaju ke semifinal setelah menundukkan wakil tuan rumah, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau 21-14, 18-21, 21-12.

Indonesia masih memiliki beberapa wakil yang bermain di semifinal yakni ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melawan sesama Indonesia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan, ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja melawan Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai dari Thailand, serta Nita Violina Marwah/Putri Syaikah yang akan melawan wakil Jepang Chisato Hoshi/Aoi Matsuda.

Hasil dan Jadwal Perempat Final Jerman Terbuka, Jumat (5/11/2021):

Ganda Putra

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Fajar Alfian/M Rian Ardianto 21-11, 25-23

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri 21-14, 21-15

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

Ganda Campuran

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau 21-14, 18-21, 21-12

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai

Ganda Putri

Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Putitta Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai 15-21, 24-22, 21-16

Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Chisato Hoshi/Aoi Matsuda

