Hentikan Ahsan/Hendra, Leo/Daniel Tantang Pramudya/Yeremia di Semifinal Jerman Terbuka

Saarbrucken, Beritasatu.com - Ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin melaju ke semifinal Jerman Terbuka setelah menundukkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Jumat (5/11/2021) di Saarlandhalle, Saarbrucken.

Leo/Daniel menundukkan pasangan yang menjadi unggulan kedua itu 22-21 dan 20-17 dalam waktu 37 menit.

Di semifinal, Leo/Daniel akan kembali bertemu sesama wakil Indonesia yakni Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan. Pramudya/Yeremia melaju ke empat besar setelah menundukkan Fajar Alfian/M Rian Ardianto 21-11, 25-23.

Leo/Daniel yang menempati peringkat ke-35 dunia menjadi wakil kelima Indonesia yang lolos ke semifinal. Sebelumnya, Tim Merah Putih telah meloloskan empat wakil yakni ganda putra Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, ganda putri Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto, ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Di ganda putri, Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto juga berhasil melaju setelah menundukkan wakil Thailand Putitta Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai 15-21, 24-22, 21-16.

Ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti lolos ke semifinal setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Mark Lamsfuss/Isabel Lohau 21-14, 18-21, 21-12.

Sementara ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo menghentikan wakil denmark Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri 21-14, 21-15.

Indonesia masih memiliki beberapa wakil yang bermain di perempat final yakni ganda campuran Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja melawan Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai dari Thailand, ganda putri Nita Violina Marwah/Putri Syaikah yang akan melawan wakil Jepang Chisato Hoshi/Aoi Matsuda, dan ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang akan bertemu Niclas Nohr/Amalie Magelund dari Denmark.

Hasil dan Jadwal Perempat Final Jerman Terbuka, Jumat (5/11/2021):

Ganda Putra

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Fajar Alfian/M Rian Ardianto 21-11, 25-23

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Daniel Lundgaard/Mathias Thyrri 21-14, 21-15

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan 22-21 dan 20-17

Ganda Campuran

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mark Lamsfuss/Isabel Lohau 21-14, 18-21, 21-12

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Niclas Nohr/Amalie Magelund dari Denmark

Ganda Putri

Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Putitta Supajirakul/Sapsiree Taerattanachai 15-21, 24-22, 21-16

Nita Violina Marwah/Putri Syaikah vs Chisato Hoshi/Aoi Matsuda

