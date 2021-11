Jerman Terbuka: Diawali Laga Marcus/Kevin, Ini Jadwal 6 Wakil Indonesia di Semifinal

Sabtu, 6 November 2021 | 07:45 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Enam wakil Indonesia akan bertarung di babak semifinal Jerman Terbuka 2021, Sabtu (6/11/2021) malam mulai pukul 18.00 WIB. Diawali dengan pertandingan ganda putra, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya.

Unggulan pertama itu akan menghadapi pasangan Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren. Ini akan jadi pertemuan kedua setelah di pertemuan pertama di Piala Thomas lalu, Marcus/Kevin menang.

Tidak lama kemudian, dua wakil ganda putra Indonesia bentrok di lapangan 2. Pramudya Kusumawarhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan akan menghadapi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Satu wakil di ganda putri, Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto akan menghadapi pasangan Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi. Ini akan menjadi pertemuan pertama kedua pasangan.

Dari nomor ganda campuran, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan menghadapi unggulan pertama, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai. Rinov/Pitha belum pernah menang dalam dua pertemuan terakhir melawan pasangan Thailand tersebut.

Selain itu unggulan kedua, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan menghadapi Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran.

Jadwal Semifinal

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren

Pramudya Kusumawarhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin

Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran.

