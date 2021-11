Tolak Nomor 1, Quartararo Masih Setia Pakai Pelat Nomor 20

Jakarta, Beritasatu.com - Juara MotoGP 2021, Fabio Quartararo menyatakan bahwa dia tidak akan membalap dengan pelat nomor 1 tahun depan. Pembalap Monster Energy Yamaha itu akan tetap dengan merek dagangnya bernomor 20 pada 2022.

Quartararo dinobatkan menjadi juara dunia setelah memimpin klasemen kejuaraan dengan 65 poin dan tidak akan tergoyahkan dengan dua putaran tersisa.

Gelar itu diraih Quartararo setelah dia finis keempat dan pesaingnya Francesco Bagnaia tersingkir dari Grand Prix Emilia Romagna.

"Tidak, kami tidak akan melihat nomor ini (1) karena saya memulai dengan nomor 20 dan saya merasa bukan nomor satu," katanya.

“Jadi, saya akan terus menggunakan nomor 20 sampai akhir karier saya karena itu adalah nomor yang benar-benar membuat saya ingin memulai ketika saya berusia empat tahun, dan itu nomor yang sangat istimewa,” jelasnya.

Pelat bernomor 1 cukup langka dipakai pembalap di kelas utama. Dalam dekade terakhir, termasuk tahun 2021, empat pebalap berbeda telah memenangkan kejuaraan, namun tidak satupun dari mereka yang memilih untuk mengganti nomor regulernya.

Selain Quartararo, Marc Marquez enam kali memilih untuk tetap dengan nomor 93, Joan Mir tetap nomor 36 tahun ini, dan Jorge Lorenzo hanya melakukan perubahan setelah meraih gelar MotoGP 2010.

Casey Stoner adalah orang terakhir yang naik dengan nomor 1, pada tahun 2012, dan Mick Doohan yang terakhir memenangkan kejuaraan dengan itu, pada tahun 1998.

Selain kejuaraan pebalap, Yamaha memimpin klasemen tim dan tetap bersaing memperebutkan gelar pabrikan, membuntuti Ducati dengan 12 poin.

