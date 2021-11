Jerman Terbuka: Hentikan Pramudya/Yeremia, Leo/Daniel Tantang Marcus/Kevin di Final

Sabtu, 6 November 2021 | 21:58 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Saarbrucken, Beritasatu.com - Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menantang unggulan pertama yang juga ganda sesama Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo di final Jerman Terbuka setelah lolos ke partai pemungkas, Sabtu (6/11/2021), di Saarlandhalle, Saarbrucken.

Leo/Daniel melaju ke babak pemungkas setelah berjuang 32 menit dan menundukkan ganda yang juga rekan sepelatnas Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, 21-17 dan 21-13.

Marcus/Kevin sudah lebih dulu memastikan tiket final setelah dalam laga dua besar menundukkan pasangan Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren, 21-17, 21-16. Ganda putra nomor satu dunia itu butuh 33 menit untuk memastikan tempat di laga pemungkas.

Marcus/Kevin mengaku tak akan mudah melawan tim yang sama-sama menghuni pelatnas. "Besok lawan teman sendiri pasti tidak akan mudah apalagi mereka semua lagi semangat-semangatnya. Semua punya chance yang sama," ujar Kevin Sanjaya Sukamuljo.

Dengan demikian di nomor ganda putra, Indonesia sudah memastikan gelar juara.

Indonesia mengirim enam wakil di semifinal. Mereka adalah 3 ganda putra yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya, Pramudya Kusumawarhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Tim Merah putih juga mengirim Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto di nomor ganda putri serta Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti pada ganda campuran.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Jerman Terbuka:

Ganda putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren 21-17, 21-16

Ganda putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Pramudya Kusumawarhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan 21-17, 21-13

Ganda putri: Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi

Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai

Ganda campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com