Jerman Terbuka: Menyerah kepada Pasangan Jepang, Siti/Ribka Gagal ke Final

Minggu, 7 November 2021 | 00:20 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Saarbrucken, Beritasatu.com - Ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto gagal melaju ke final Jerman Terbuka setelah menyerah kepada pasangan Jepang Rin Iwanaga/Kie Nakanishi, Sabtu (6/11/2021).

Bermain di Saarlandhalle, Saarbrucken, Siti/Ribka menyerah kepada ganda penghuni peringkat ke-60 dunia itu dengan skor 17-21, 16-21 dalam waktu 52 menit.

Di final, Iwanaga/Nakanishi akan bertemu pasangan sesama Jepang Chisato Hoshi/Aoi Matsuda. Hoshi/Matsuda bakal tampil di partai pemungkas setelah menundukkan wakil Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai, 14-21, 23-21, dan 21-19.

Siti/Ribka gagal mengikuti jejak dua ganda putra Indonesia sudah lolos ke final yakni Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. Dengan lolosnya dua pasangan ini, Indonesia dipastikan meraih satu gelar di nomor ganda putra.

Marcus/Kevin melaju ke babak pamungkas setelah menundukkan pasangan Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren 21-17, 21-16. Sementaa Leo/Daniel berhasil melaju ke partai puncak setelah mengatasi relam sepelatnas Pramudya Kusumawarhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan 21-17 dan 21-13.

Indonesia masih memiliki dua wakil di nomor ganda campuran yakni unggulan kedua Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari. Kedua pasangan akan menghadapi wakil Thailand untuk berjuang lolos ke final.

Hasil dan Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Jerman Terbuka:

Ganda putra: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren 21-17, 21-16

Ganda putra: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Pramudya Kusumawarhana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan 21-17, 21-13

Ganda putri: Siti Fadia Ramadhanti/Ribka Sugiarto vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi 17-21, 16-21

Ganda campuran: Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai

Ganda campuran: Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BWF