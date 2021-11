Juara F1 GP Meksiko, Verstappen Tak Jemawa

Mexico City, Beirtasatu.com - Pembalap Red Bull Racing Max Verstappen sukses menjuarai Formula 1 Grand Prix Meksiko 2021, Senin (8/11/2021) dini hari WIB. Tanpa banyak perlawanan, Verstappen berhasil finis terdepan di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Meksiko.

Kemenangan ini membuat Verstappen unggul 19 poin dari pesaingnya, Lewis Hamilton di klasemen.

"Kejuaraan ini masih panjang. Tentu saja terlihat bagus tetapi juga bisa berbalik dengan sangat cepat. Saya menantikan Brasil, saya juga memiliki kenangan yang sangat bagus di sana," ujar Verstappen usai balapan.

Verstappen begitu takjub dengan antusiasme penonton di GP Meksiko. "Luar biasa. Memiliki Checo (Sergio Perez) sebagai rekan setim yang datang ke sini ke Meksiko luar biasa. Para penggemar di sini luar biasa. Mereka mencintai F1," ujar Verstappen usai balapan.

Soal balapan, dia menilai insiden selepas start memberikan kepercayaan diri kepadanya. Baru lepas garis start terjadi insiden yang dialami pembalap McLaren, Daniel Ricciardo di tikungan satu. Atas insiden tersebut, Yuki Tsunoda dan Mick Schumacher tidak bisa melanjutkan balapannya.

Sebaliknya Verstappen mengawali balapannya dengan percaya diri. Dia berhasil merangsek masuk ke posisi pertama yang awalnya didominasi dua rivalnya, Hamilton dan Valtteri Bottas.

“Awalnya? Itu bagus tiga pembalap terdepan melebar dan itu semua tentang mencoba mengerem selambat yang Anda bisa. Saya mempertahankannya di trek, datang dari posisi ketiga ke posisi pertama dan pada dasarnya itulah yang membuat saya balapan karena saya hanya bisa fokus pada diri saya sendiri. Kami memiliki kecepatan yang luar biasa di dalam mobil," tuturnya.

