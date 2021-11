Ducati Nyatakan Belum Berkomentar soal Insiden Pembukaan Kargo

Jakarta, Beritasatu.com - Pihak Ducati menyatakan mereka belum berkomentar soal pembukaan kargo berisi sepeda motor yang akan digunakan di World Superbike di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini berbeda dengan pemberitaan di beberapa media yang menyebutkan pihak Ducati marah besar soal pembukaan kargo itu.

Dalam unggahan di Twitter resmi pabrikan asal Italia ini tertulis, "Berbeda dengan yang diberitakan beberapa media, adPaolo Ciabatti dan Ducati Corse tak pernah menyampaikan satu pun pernyataan tentang event di Sirkuit Internasional Mandalika. Kami akan bertemu semua fan kami di Indonesia di untuk putaran WSKB dan MotoGP tahun depan."

Paolo Ciabatti adalah direktur sport Tim Ducati Corse.

Seperti diketahui, soal pembongkaran kargo Ducati viral di media. Video tersebut terlihat seseorang yang tengah menunjukkan motor Ducati tersebut.

Pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA) kemudian mengklarifikasi bahwa pembukaan peti boks motor peserta Asia Talent Cup dan World Superbike 2021 di Sirkuit Pertamina Mandalika yang merupakan bagian dari prosedur customs clearanceatau impor barang yang harus dilakukan.

Sebelumnya, beredar pemberitaan yang mengabarkan pembukaan boks motor tim Ducati peserta WSBK Indonesia dari peti kargo di dalam Sirkuit Pertamina Mandalika.

Kabar itu bahkan sampai ke telinga Paolo Ciabatti, seperti dikutip Speedweek dan dikutip sejumlah media nasional, yang kebingungan dengan duduk perkara aksi unboxing tersebut.

To all our Indonesian fans ❤️ We can’t wait to be there in a couple more days for the @WorldSBK round! 🙌🏼#ForzaDucati #INDWorldSBK pic.twitter.com/y9sGaNiB2z