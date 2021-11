Indonesian Badminton Festival untuk Pulihkan Pariwisata Bali

Jumat, 12 November 2021 | 09:46 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Nusa Dua, Beritasatu.com - Rangkaian turnamen besar bertajuk "Indonesian Badminton Festival 2021" sejatinya untuk memulihkan pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hampir selama dua tahun terakhir, sektor pariwisata di Tanah Air, khususnya Pulau Dewata mengalami kemunduran yang signifikan.

Untuk itulah, Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) menggelar turnamen bergengsi menjelang akhir tahun demi memulihkan sektor pariwisata.

Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna berharap festival bulutangkis ini bisa berlangsung aman dan lancar tanpa kendala berarti, serta tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini terkait pula dengan kemampuan Indonesia menggelar turnamen internasional di mata dunia.

"Ini kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia internasional kemampuan Indonesia menangani Covid-19, serta menggelar turnamen terbesar sepanjang sejarah bulutangkis kelas dunia di Tanah Air," kata Agung di sela acara Welcoming Ceremony for Athletes & Official Indonesia Badminton Festival 2021 di The Westin Resort, Nusa Dua, Bali, Kamis (11/11/2021) malam.

Hal senada juga disampaikan Ketua Harian PP PBSI Alex Tirta. Menurutnya, pihaknya sudah termasuk relatif lama untuk mempersiapkan menggelar kejuaraan dengan sistem gelembung.

"Kami sudah lama mempersiapkan turnamen-turnamen ini dengan sistem gelembung. Hanya saja terkendala pandemi, makanya baru bisa dilanjutkan persiapannya. Setelah mendapat izin dari Menpora, langsung berkoordinasi dengan pihak terkait di Bali. Dipilihnya Bali adalah untuk membangkitkan sektor pariwisata tentunya," ungkap Alex dalam kesempatan yang sama.

Alex mengatakan, situasi pandemi di Pulau Dewata sudah melandai dan memberikan keyakinan bagi PBSI serta pihak penyelenggara untuk menggelar tiga turnamen bergengsi secara beruntun sejak medio November hingga awal Desember. Dirinya berharap agar para pemangku kepentingan pariwisata Bali dan seluruh masyarakat Indonesia memberikan dukungan penuh pada rangkaian turnamen ini.

"Diharapkan turnamen ini bisa memberikan kontribusi positif bagi pariwisata Bali, sekaligus memperpanjang pencapaian prestasi bulutangkis Indonesia usai sukses di Piala Thomas lalu," imbuh Alex.

Sebagai catatan, Indonesia Badminton Festival 2021 memanggungkan tiga turnamen besar. Yakni, Daihatsu Indonesia Masters 2021 berhadiah total US$ 600.000 pada 16-21 November 2021. Kemudian dilanjutkan dengan gelaran SimInvest Indonesia Open (Indonesia Terbuka) berhadiah US$ 850.000 pada 23-28 November, dan ditutup dengan ajang bulutangkis berhadiah total US$ 1,5 juta, HSBC BWF World Tour Finals 1-5 Desember.

Tercatat 256 pemain dari 22 negara akan bergabung dalam rangkaian turnamen yang digelar di Bali International Convention Centre & Westin Resort, Nusa Dua, Bali.

