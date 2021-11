Juara GP Brasil, Hamilton Pepet Verstappen

Sao Paulo, Beritasatu.com - Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton belum menyerah dalam upaya perebutan gelar juara musim ini. Hal ini dibuktikan Hamilton dengan menjuarai Grand Prix Sao Paulo, Brasil, pada Minggu (14/11/2021) untuk memangkas jarak dari Max Verstappen menjadi 14 poin dengan tiga balapan tersisa musim ini.

Verstappen finis harus puas finis runner-up setelah disalip Hamilton di lap ke-59 dari 71, sedangkan Valtteri Bottas membawa mobil Mercedes kedua ke podium.

Akhir pekan di Brasil terbukti kontroversial, namun menjadi salah satu penampilan terbaik dan memuaskan Hamilton.

Sang pembalap Inggris tampil tercepat di kualifikasi pada Jumat (13/11/2021) di Interlagos demi posisi start terdepan di sprint race hari berikutnya, akan tetapi ia dikirim ke ujung belakang grid karena sayap belakang mobil Mercedesnya gagal memenuhi regulasi teknis setelah diinspeksi steward.

FIA mendapati celah sayap belakang mobil bernomor 44 itu kurang 0,2 mm dari regulasi yang ditetapkan.

YOU CAN DO ANYTHING YOU PUT YOUR MIND TO! This weekend is proof. We fought this battle on the track and I couldn’t be more proud of @mercedesamgf1 and my incredible teammate @valtteribottas who I couldn’t do this without. EU AMO BRASIL 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 We keep fighting, keep pushing. pic.twitter.com/CBD7QbIt1J