ATP Finals: Medvedev Menang, Berrettini Mundur

Turin, Beritasatu.com – Juara bertahan Daniil Medveded mengawali upayanya mempertahankan gelar ATP Finals dengan mengalahkan Hubert Hurkacz di Turin, Senin (15/11/2021) pagi WIB.

Medvedev langsung mendapat ujian di set pertama setelah lawan memaksakan tie break dan menang 6-7 (5). Namun setelah juara AS Terbuka itu berhasil mengemas kemenangan di dua set berikutnya, 6-3, 6-4.

Petenis Rusia ini sekarang sudah mengemas 23 dari 26 pertandingan yang dijalani diantaranya enam kemenangan diraih secara beruntun.

Di pertandingan lainnya, Matteo Berrettini harus menyelesaikan laga lebih cepat ketika menghadapi Alexander Zverev. Cedera paha memaksa Berrettini harus mundur ketika set kedua tertinggal 0-1.

Sebelumnya di set pertama, Berrettini kalah tie break 6-7 (9).

💔



Matteo Berrettini is forced to retire against Alexander Zverev. #NittoATPFinals pic.twitter.com/Jgnf4APPhc