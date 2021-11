Xpora Powered by BNI Virtual Golf Tour Sukses Cetak Dua Rekor Muri

Senin, 15 November 2021 | 19:14 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung lebih dari 1,5 tahun di Indonesia, tidak menjadi penghalang bagi penggemar olahraga golf untuk tetap berprestasi.

Buktinya, Xpora Powered by BNI Virtual Golf Tour berhasil mencetak dua rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) pada 10 November 2021 di Damai Indah Golf - Bumi Serpong Damai - Tangerang Selatan, Banten.

Kedua rekor tersebut adalah sebagai pemrakarsa penyelenggara Kompetisi Beregu Memasukkan Bola Tercepat kedalam 1 Lubang Golf oleh Pegolf Amatir Pertama (Fastest to The Hole), yaitu Golfetc dan Ananta Kreasi Indonesia. Serta, pemenang games fastest to the hole.

Kegiatan ini merupakan rangkaian acara Xpora Powered by BNI Virtual Golf Tour 2021, dan nanti akan ditutup dengan final turnamen yang akan diselenggarakan di Bali pada 27-28 November 2021.

Koko Arto selaku Project Owner berharap kegiatan tersebut dijadikan momentum untuk membangkitkan pengetahuan dan pengalaman kepada para amatir di olahraga golf serta untuk mengajak para golfer junior untuk terus mengasah kemampuannya.

"Semoga permainan golf semakin dikenal, berkembang di seluruh masyarakat Indonesia," ungkap Koko dalam keterangan pers, Senin (15/11/2021).

Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan, nama Xpora yang disematkan pada nama event merupakan penyebutan dari nama program yang dikembangkan BNI untuk memberikan solusi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat mengembangkan bisnisnya sehingga lebih menguntungkan. Salah satu fokus Xpora adalah mempermudah ekspor produk UMKM ke pasar global.

Oleh karena itu, lanjut dia, semangat yang diusung Xpora selaras dengan tujuan Virtual Golf Tour sebagai event di industri olahraga dan pariwisata yang juga menjadi salah satu ujung tombak perekonomian nasional. Atas dasar itu pula, kami turut mendukung perhelatan olahraga ini.

"Terlepas dari itu olahraga golf saat ini tidak hanya berfungsi sebagai olahraga tetapi juga memberi nilai lebih yaitu pariwisata atau menjadi sport tourism,” ujarnya.

Sementara itu, Koko Arto juga menambahkan dalam pemecahan rekor MURI ini terlaksana atas dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam kontribusinya pada acara ini, selain itu juga kepada sponsor - sponsor lain seperti Barito Pacific, Kentucky Fried Chicken, PT. Medco Energy International Tbk, Matahari Department Store Tbk, PT Adaro Indonesia, Le Minerale, dan Hara Token.

Sumber: Investor Daily