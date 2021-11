Jadwal Indonesia Masters Hari Ini, Ada Tommy Sugiarto vs Kento Momota

Selasa, 16 November 2021 | 06:47 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Ajang Indonesia Badminton Festival yang digelar di Bali akan diawali dengan perhelatan Indonesia Masters 2021. Pertandingan akan dimulai pada hari ini, Selasa (16/11/2021) mulai pukul 08.00 WIB atau pukul 09.00 WITA.

Di babak pertama sudah menghadirkan beberapa laga menarik khususnya untuk pebulutangkis Indonesia.

Diantaranya adanya pertemuan antara Tommy Sugiarto dengan Kento Momota di lapangan 1. Ini menjadi ujian berat buat Tommy yang baru tiga kali menang dalam 11 pertemuan dengan pebulutangkis Jepang tersebut.

Lalu ganda putra terbaik dunia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan pasangan Fajar Alfian/M Rian Ardianto juga akan bermain hari ini.

Marcus /Kevin Sanjaya akan menghadapi pasangan Korea Choi Sol Gyu/Kim Won Ho. Ini akan menjadi pertemuan kedua setelah yang pertama dimenangkan "The Minions".

Sedangkan Fajar/Rian harus bertemu dengan rekannya, M Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Lapangan 1

Alfian Eko Prasetya/Masita Mahmudin vs Marcus Ellis/Lauren Smith

Tommy Sugiarto vs Kento Momota

Zacharia Joshiano Sumanti/Hediana Julumarbela vs Oliver Leydon Davis/Anona Pak

Fajar Alfian/M Rian Ardianto vs M Shohibul Fikri/Bagas Maulana

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya vs Choi Sol Gyu/Kim Won Ho

Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva

Lapangan 2

Ruselli Hartawan vs Akane Yamaguchi

Fitriani vs Clara Azurmendi

Sabar Karyaman Gautama/M Reza Pahlevi Isfahani vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong

Chico Aura Dwi Wibowo vs Angus Ng Ka Long

